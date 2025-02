O Nordeste

registrou queda de 16 pontos na aprovação do governo Lula, de 49% para 33%

Apoio

Apesar da queda, os nordestinos são os únicos que mantêm aprovação maior do que a reprovação, de 30%

Regiões

A queda foi menor em outras regiões: no Sudeste, 11 pontos, no Centro-Oeste, 9 pontos, e no Sul, 5 pontos