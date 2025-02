Aquiraz tem 3ª maior chuva da história e registra ocorrências

Foto: FÁBIO LIMA AQUIRAZ-CE, BRASIL, 19.02.2025:Danos causados por chuva no mercado público e na rodoviária. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

No Ceará, 108 cidades registraram chuvas ontem, com três acumulando mais de 100mm. Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), teve a terceira maior chuva da série histórica: foram 172 mm em 24 horas. Em 46 anos, só havia chovido mais no Município em março de 2004 (228mm) e em janeiro de 2011 (174mm).

Hoje, a previsão é de mais precipitações. O aviso meteorológico de chuvas intensas para o Estado, emitido pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), que valeria até ontem, foi ampliado e segue até hoje.

Três ocorrências em Aquiraz precisaram ser acompanhadas pela Defesa Civil do Estado ontem. No início da manhã, a Secretaria de Obras do Município emitiu nota para explicar o alagamento no Terminal Rodoviário e entorno após um canal transbordar.

Situação, que deixou veículos submersos, teria sido causada por que as tubulações de drenagem não suportaram a quantidade de água. Será preciso instalar "novas manilhas para aumento da evasão da água". O prefeito Bruno Gonçalves (PRD) foi às redes sociais pedir que as pessoas não transitassem pela região.

No mercado que fica próximo ao Terminal, José Lucena Lopes, 59, que trabalha em um açougue no equipamento, afirmou que a água subiu cerca de 50 cm. "Aqui sempre é assim. Quando é chuva grande entra água, não tem jeito. Mas hoje foi a maior", contou. Ele perdeu o motor de um freezer, o que já tinha ocorrido há dois anos também em decorrência das chuvas.

Quando José chegou para trabalhar, às 4 horas, tudo já estava alagado. "Os carros passavam por ali e jogavam água aqui para dentro. Quebrou o portão da frente". Um veículo chegou a cair em um buraco no local. "Eu ajeitei outro motor, para não perder as carnes. Agora é tocar o barco para frente", acrescentou.

Outras duas ocorrências foram atendidas pela Defesa Civil do Estado (DC) em Aquiraz: um deslizamento de terra na comunidade Barreirão, também conhecida como Portelinha, deixou 20 pessoas em risco. A região, que é uma antiga área de extração de barro e areia, deverá ter parecer técnico de um engenheiro, informou a DC.

Uma voçoroca, que é uma erosão do solo, arrastou grande quantidade de areia para dentro de uma residência. Os próprios moradores retiraram os detritos e, segundo a Defesa Civil, a Prefeitura deverá adotar as providências necessárias.

Chuvas em 108 cidades cearenses

Entre os 108 municípios que registraram chuvas acima de 100mm entre as 7h de terça-feira, 18, e as 7h de ontem, estão ainda Pindoretama (145 mm) e Cascavel (105 mm). Fortaleza teve acúmulo de 98,4 mm, enquanto Eusébio apresentou chuvas na faixa de 83 mm e Maranguape, 73mm.

Durante o início desta quadra chuvosa no Estado, que acontece de fevereiro a maio, o principal sistema meteorológico responsável pelas chuvas é a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Trata-se de uma faixa semipermanente de nebulosidade, próxima à Linha do Equador, formada pela convergência dos ventos alísios dos hemisférios Norte e Sul.

Previsão para hoje, de acordo com a Funceme, é de chuvas em todas as macrorregiões do Ceará. Para RMF, expectativa é de chuvas isoladas ao longo do dia e, na Capital, devem ocorrer principalmente na madrugada e manhã.

Para amanhã, segue a expectativa de chuvas e trovoadas também na madrugada e manhã no Estado. Fortaleza continua com a previsão de trovões e precipitações ao longo da madrugada e manhã, mas com expectativa de sol à tarde e tempo estável à noite.

Cachorros morrem eletrocutados

Durante as chuvas de ontem, dois cachorros morreram eletrocutados em Aquiraz após um fio de alta tensão cair na via e entrar em contato com uma poça de água, na comunidade Caponga da Bernarda.

A mesma situação ocorreu em Maracanaú, na rua 11 do bairro Santo Sátiro. Um fio de alta tensão caiu na calçada e, quando os animais trafegavam pelo local, foram eletrocutados. Um deles morreu e outro foi resgatado pela população.

De acordo com a Enel, técnicos estiveram nos locais, em Aquiraz e Maracanaú, nesta manhã, isolaram o risco e normalizaram a situação da fiação. (Colaborou Alexia Vieira, Alice Barbosa/Especial para O POVO e Kaio Pimentel/Especial para O POVO)





Parte da torre da Paróquia de São José, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), desabou na manhã de ontem, 19. Duas vítimas feridas foram resgatadas dos escombros, mas sem gravidade. Espaço foi interditado pela Defesa Civil do município. Uma casa que fica vizinho à igreja foi atingida e também precisou ser bloqueada.

De acordo com representantes da paróquia, o templo deve ficar fechado até que seja definido como vai ocorrer "a remoção do restante da torre" e a reestruturação dela.

Já as missas serão transferidas para a capela de Santa Terezinha, que fica dentro do Hospital Municipal de Maracanaú. Entre esta quarta até o sábado, 22, elas ocorrem no espaço às 18 horas. Já a missa do domingo, 23, até agora não tem logística definida.

Conforme o pároco da igreja, José Sávio, uma das vítimas é um funcionário do templo. Ele quebrou a perna e recebeu atendimento pré-hospitalar no local, depois foi encaminhado a uma unidade de saúde.

A outra vítima, de acordo com Hermano Linhares, coordenador da Defesa Civil de Maracanaú, que sofreu apenas escoriações, foi encaminhada ao hospital devido ao estado de choque após o acidente.

O pároco relatou que a reforma da torre estava prevista para começar ontem. No entanto, devido à chuva, não foi possível montar os andaimes.

A Defesa Civil de Maracanaú deve inspecionar o prédio para analisar se há risco de novos desabamentos. "Nós estamos dando andamento aos trabalhos, já estamos aqui com o secretário de Infraestrutura, para já começar o processo de restauração da igreja", disse Hermano.

O secretário Raimundo Bezerra destacou que já havia a intenção de revitalizar a torre. "Agora é o corpo de arquitetos e engenheiros avaliar e o poder público, em parceria com a própria igreja, auxiliar no que for preciso", afirmou.

Um casal de idosos teve parte da sua casa afetada pela queda da torre. No momento do ocorrido, o casal estava na garagem se preparando para sair de casa.

Luiz Miranda Martins, 73, conta que estava de saída para resolver algumas questões pessoais, quando pediu para a esposa ir junto. Ela teria resistido, mas concordou.

"Ela não queria ir de jeito nenhum, disse que poderia ser a qualquer hora e eu falei 'vamos agora'. Ela entrou e sentou no banco de trás (do carro). Foi uma coisa que não se explica. Nessa hora a gente tem que acreditar em milagre".

"A gente tinha saído há pouco tempo. Minha esposa não gosta de sair na chuva. Ela ficava lá na televisão vendo vídeo de crochê, é o hobby dela. Mas graças a Deus eu tirei [ela] e nós sem nenhum arranhão", comentou. (Alexia Vieira e Alice Barbosa/Especial para O POVO)

Maiores chuvas no CE

Entre 7h de terça-feira, 18, e 7h de ontem

> Aquiraz (Posto: Aquiraz): 172.4 mm

> Pindoretama (Posto: Pindoretama): 145 mm

> Cascavel (Posto: Cascavel): 105 mm

> Fortaleza (Posto: Castelão): 98.4 mm

> Maranguape (Posto: Fazenda Columinjuba): 73 mm

> São Gonçalo Do Amarante (Posto: Croatá): 71 mm

> Iracema (Posto: EMA): 69 mm

> Iracema (Posto: Iracema): 63 mm

> Acarape (Posto: Acarape): 62 mm

> Iracema (Posto: Canafistula): 61 mm

Ceará registra mais de 63 mil raios em 2025

O Ceará já contabiliza mais de 63 mil descargas atmosféricas somente neste ano, segundo dados da Enel Distribuição Ceará. O levantamento, feito pelo Sistema de Monitoramento e Alerta, aponta que os municípios mais atingidos até agora são Santa Quitéria (3.161), Granja (3.071), Crato (2.114), Sobral (1.386) e Aurora (1.201).

As macrorregiões que registraram maior incidência de raios foram o Cariri (14.537), o Sertão de Crateús (9.168) e o Sertão de Sobral (6.150). O volume registrado até agora reforça a tendência de alta na atividade elétrica no Estado, que no ano passado contabilizou 275.624 descargas atmosféricas. Em 2024, as cidades mais atingidas foram Granja (9.456), Santa Quitéria (9.167), Aurora (6.206), Jaguaretama (5.353) e Cariús (5.309).

Na manhã desta quarta-feira, 19, um raio atingiu a ponta de um prédio em construção na avenida Beira Mar, em Fortaleza. O momento do trovão foi visto pelo fotógrafo Carlos Fernandes, que presenciou a cena enquanto fazia registros na região do Espigão do Náutico.

"Eu estava fotografando, e a chuva começou a ficar muito forte. Decidi buscar abrigo, pois os raios estavam caindo no mar, e eu alertava as pessoas sobre o perigo. De repente, um clarão imenso e um estrondo gigante tomaram conta do local. O raio atingiu a ponta do prédio, que estava a uns 500 metros de onde eu estava", relatou Carlos. O fotógrafo disse que foi um grande susto. Não há registro de pessoas feridas. (Fabrícia Braga)