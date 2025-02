Capital promete raízes e novos ritmos

Neste ano, o Carnaval de Fortaleza contará com 20 polos e atrações em todas as regionais, celebrando a diversidade musical da Cidade. Com bloquinhos e apresentações musicais, o evento tem como tema "A alegria é geral". Hoje com uma programação considerada plural, o Carnaval de Fortaleza passou por uma grande transformação nas últimas décadas.

À frente da Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor), Helena Barbosa destaca que investir na pluralidade é a principal estratégia para alcançar diferentes públicos: "Algumas pessoas que antes iam para o Interior podem se identificar com a programação de Fortaleza e optar por ficar".