Na batalha pelo hit do Carnaval, quem ganha é o folião

Carnaval é o momento em que muitos escolhem para extravasar as energias, e com ele chegam os tradicionais sucessos musicais, aqueles que nunca saem da moda, como Banda Eva e Chiclete com Banana. Ainda assim, todo ano existe aquela dúvida "qual será a música do Carnaval deste ano?", mais cedo ou mais tarde chegamos a um veredito. Mas 2025 foi diferente: a batalha para emplacar o hit do momento esteve a todo vapor e transformou o debate da música do Carnaval em tópico nas redes sociais e em rodas de conversa de foliões que saborearam a variedade da trilha sonora carnavalesca.

Ainda assim, existem alguns concorrentes. Uma música lançada no Spotify em 29 de novembro de 2024 segurou o fôlego até as comemorações de 2025, só deu o "Resenha do Arrocha", de J. Eskine, nos paredões e caixinhas de som. E não foi só o medley que ocupou os paredões do Brasil, mais uma vez a rainha do Carnaval brasileiro teve protagonismo em 2025. A voz da baiana Ivete Sangalo cantando "o verão bateu em minha porta, e eu aaa-bri!" ecoou pela Capital e Ceará afora.

Segundo a psicóloga Jade Cristine, 25, que não perdeu tempo para curtir os quatro dias de feriadão em Fortaleza e em Aquiraz, o hit de J.Eskine "era a música que todo mundo cantava. Tocava com DJ, com os cantores e nos intervalos entre atrações. Teve também Ivete Sangalo, não tem como, é a rainha do Carnaval com 'Energia de Gostosa' e 'O verão bater em minha porta', principalmente", afirma.

A 138 km de Aquiraz o clima era o mesmo. No município de Paracuru, os sons foram variados, do pagode ao forró, mas foi possível ouvir os sucessos de funk e axé, mas não foram reproduzidas a todo instante. Segundo o repórter do O POVO, Miguel Araújo, que cobriu o Carnaval do município litorâneo, "elas foram tocadas pontualmente, dá para dizer que a "não definição" foi o que definiu o som do Carnaval em Paracuru".

O que faz uma música ser o hit do Carnaval? As letras chiclete, o investimento em publicidade, até as coreografias, dancinhas virais, e os ritmos certos que transformando as festas em típicas comemorações carnavalescas. Talvez o diferencial seja a surpresa, o crescimento orgânico de uma música feita com o único propósito de divertir.