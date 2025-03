Na celebração de 40 anos do axé, a capital baiana ganhou o título de maior Carnaval de trio elétrico do mundo

Foto: Valter Pontes/Secom Salvador/divulgação FOTO aérea do Carnaval no Farol da Barra, um dos pontos tradicionais de Salvador

Parece impensável que outra cidade do planeta pudesse ostentar o título. Mas o Carnaval de Salvador foi considerado pelo Guinness World Records como o maior de trio elétrico do mundo apenas em 2025. Não por acaso, a baiana Ivete Sangalo foi a artista escolhida para fazer o anúncio, durante o início do desfile no Campo Grande nesta terça-feira, 4. Irreverente como é, a cantora não deixou de brincar com a novidade: "Eu não sei vocês, mas eu acordei Guinness Book hoje".

Ivete agradeceu ao prefeito de Salvador, Bruno Reis, por ter sido designada para dar a notícia ao público. Do chão, o prefeito levantou a placa do livro de recordes. Uma jurada da premiação internacional esteve presente no anúncio.

O título oficial veio no ano em que o axé - ritmo que nasceu na Bahia e se sobressai nas celebrações carnavalescas - completa 40 anos de existência. A data foi celebrada antes e durante os dias de folia. Na capital baiana, a programação oficial começou ainda na quinta-feira, 27 de fevereiro, e vai seguir até esta quarta-feira, 5, em circuitos como Barra-Ondina, Campo Grande e Pelourinho.

Como é esperado anualmente do Carnaval de Salvador, as ruas, avenidas e praças ficaram abarrotadas de pessoas "correndo atrás do trio elétrico" e ouvindo axé music. Além das músicas clássicas acumuladas desde a década de 1980, ecoaram novos sucessos como "O Verão Bateu Em Minha Porta" e "Energia de Gostosa", ambas de Ivete Sangalo, e "Surra de Toma", de Léo Santana, e "Molen-Molen", do Psirico. (Isabel Costa / Com informações do Correio 24 horas)