Na Praia de Iracema, brincantes curtem mais livremente diversidade de atrações

Foto: Daniel Galber Ednardo - Aterro da Praia de Iracema

De chinelo, short e apostando apenas em adereços ao invés de fantasias trabalhosas. Foi dessa forma, "mais à vontade", que muitos foliões viveram o Carnaval no Aterro da Praia de Iracema. Polo principal da festa, reuniu brincantes que prestigiaram atrações diversas.

No sábado, 1°, subiram ao palco artistas como Pânico Rocha, a banda Nação Zumbi e Ednardo, o homenageado desta edição do circuito carnavalesco da Cidade. Mesmo com chuva, presentes curtiam a festa entregues ao momento. Muitos usavam apenas glitter, sem levar a caracterização à sério.

Já no domingo, 2, foliões foram atraídos pelo apresentação dos rappers Don L e Xamã. Houve quem caprichasse na fantasia, mas no geral o público estava menos a caráter do que se costuma ver em eventos carnavalescos. Carregavam como adereço mais bonito a emoção de ver ídolos no palco.

No terceiro dia de folia, na segunda-feira, 3, a festa fez fez valer o dito popular “Amor de Carnaval, começa bem, termina mal”, com as bandas Vanessa A Cantora, Forrozão Tropykália e Magníficos entoando canções nostálgicas e de fins de relacionamento. Ainda assim, muitos casais dançaram de rosto colado e olhinhos fechados no meio da multidão.

Na terça-feira, 4, calçados e roupas mais leves seguiram protagonizando. No palco, Gaby Amarantos e Margareth Menezes, atrações mais aguardadas da noite, foram as responsáveis por abrilhantar e dar um ponto final à edição 2025 da festa.



Com Raquel Aquino, Marcelo Bloc, Flávia Oliveira e Wanderson Trindade