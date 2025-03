Hospital Universitário é inaugurado e começa a funcionar

Foto: Aurélio Alves Inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC), ligado à Uece, em 19/03/2025, com presença do presidente Lula

O Hospital Universitário do Ceará (HUC), localizado no bairro Itaperi, foi inaugurado e iniciou as atividades ontem, 19, dia de São José. Ainda na noite desta quarta-feira, 15 pacientes foram encaminhados para a unidade pela central de regulação. Ao todo, o hospital terá mais de 830 leitos.

Serão 652 leitos principais e 180 leitos complementares. Nesta primeira fase, 159 leitos estão em funcionamento, além de serviços especializados em Cirurgia Vascular, Oncologia (Clínica e Cirúrgica), Hematologia, Urologia e Cirurgia Cabeça e Pescoço.

Até abril, mais leitos devem ser habilitados. A unidade também conta com Centro de Imagem completo, com ressonância magnética, tomografia computadorizada, hemodinâmica, ultrassonografia, ecocardiograma e eletrocardiograma.

“Na condição de quem está sendo ministro da Saúde pela segunda vez, digo que pode existir hospital público ou privado igual, mas melhor não existe”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Diretora-geral do HUC, a médica Ivelise Brasil afirma que a unidade começa a funcionar com equipe inicial de cerca de mil profissionais e previsão de seis mil em plena operação. Segundo ela, o hospital visa se tornar referência, impulsionado pela experiência da equipe gestora.

Ela comentou sobre o cronograma de implantação do hospital. “A próxima etapa é, nos próximos 30 dias, acrescentar ortopedia, ginecologia, com especial ênfase na cirurgia de endometriose e câncer de mama, que já está no nosso escopo agora. Na sequência, em 60 dias, está prevista a implantação do transplante de medula óssea em adultos”, detalhou.

Com a unidade, o programa de transplante hepático infantil será iniciado, o que o Estado ainda não fazia. “A gente faz em casos muito restritos, não faz ainda em crianças de baixo peso. Vamos impulsionar o transplante renal pediátrico, feito no HGF em parceria com hospitais privados e passa a ser agora 100% realizado dentro da instituição pública”, acrescenta.

A previsão é que até o fim do ano toda a unidade esteja em pleno funcionamento, segundo a diretora. Como unidade de saúde de atenção terciária, o HUC funcionará recebendo pacientes via Central de Regulação.

São 78,6 mil metros quadrados (m²) de área no novo hospital, com três torres (Clínico, Cirúrgico e Materno-Infantil) e sete pavimentos. O investimento para construir e equipar o equipamento foi de R$ 667,71 milhões.

O bloco cirúrgico é composto por tomografia computadorizada, ressonância magnética, hemodinâmica, Pet-CT, cintilografia, ultrassonografia, ecocardiograma e eletrocardiograma. Quando o HUC estiver em pleno funcionamento, serão ofertadas mais de 30 especialidades em 56 consultórios.

Pesquisa e extensão em saúde pública também faz parte do perfil do HUC, com foco na formação acadêmica de novos profissionais para o Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade está localizada na área do campus Itaperi da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Colaborou Alexia Vieira