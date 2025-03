Lula brinca sobre Evandro 'pidão': 'Acaba o dinheiro do Brasil só para ele'

Foto: Aurélio Alves/ O POVO O Presidente da República discursou em evento de inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC)

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em tom descontraído, reclamou do prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) pelos pedidos insistentes, segundo ele, de apoio ao Município. “Evandro, toda vez que vai a Brasília (DF), fala: 'Presidente me dá um dinheirinho, presidente me dá um dinheirinho'”, disse Lula. A descrição do presidente sobre o prefeito se encaixa no que, no linguajar popular cearense, chama-se de “pidão”.

Lula ainda brincou que avisou para não deixarem mais Evandro entrar no gabinete dele, “se não acaba o dinheiro do Brasil”. “Eu já falei, não deixa mais ele entrar no meu gabinete. Não deixa mais entrar, porque se não acaba o dinheiro do Brasil só para ele”, disse o presidente.

Ainda em seu discurso, o petista acrescentou que o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), também vai ao seu gabinete pedir dinheiro para o Ceará, acompanhado do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

“Camilo também. O Camilo entra com a cara de bravo, levando o Elmano, 'precisa de dinheiro pro Ceará, precisa de dinheiro pro Ceará', e assim, a gente vai trabalhando o conjunto. É a primeira vez na história que a gente tem o prefeito da Capital, o governador do Estado e o presidente da República no mesmo partido”, acrescentou Lula.