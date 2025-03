UFC e Harvard realizam estudo

Os vários tipos de transtornos do sono provocados pela Covid longa também são estudados por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC). Desde 2023, cerca de 150 pacientes que apresentam os sintomas são acompanhados por exames de polissonografia, que auxiliam no diagnóstico e no estudo dos distúrbios do sono. A fase deve finalizar até o início de 2026.

Em paralelo, a UFC firmou colaboração com a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, para aprofundar os estudos sobre a microestrutura do sono e possíveis alterações durante o sono REM, fase do ciclo do sono que se caracteriza por atividade cerebral intensa e fundamental para o processamento das memórias e do aprendizado.

Durante a fase REM, os músculos do corpo são "desligados" (atonía), mas estudos identificaram que alguns pacientes com Covid longa perdiam essa atonia, ou seja, ficavam com os músculos ativos e interagiam com o conteúdo desse sono.

"Agora estamos na fase de compartilhamento de dados entre as duas universidades. Vamos comparar os resultados para verificar se há diferenças entre as populações. Um dos objetivos é acompanhar os pacientes a longo prazo para entender se existe uma conexão mais forte entre esses distúrbios do sono e o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas", explica o professor Manoel Sobreira Neto, da Faculdade de Medicina (Famed) da UFC.