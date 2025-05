Pelo controle do armamento

Dos 56.319 homicídios registrados no Ceará de 2019 a 2024, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), 83,39% foram praticados com uso de armas de fogo. Esse dado é mais um a se somar aos já mostrados nesta reportagem que exemplificam a importância do controle de munições e armamentos no País. O Brasil ainda engatinha no que diz respeito à elucidação de homicídios. Basta citar que sequer há um índice único e padronizado de resolutividade. O Instituto Sou da Paz estima que 39% dos homicídios dolosos ocorridos em 2022 foram elucidados. Esse índice, já diminuto, pode ser ainda pior se levado em conta que nove estados (Ceará incluso) não enviaram dados à pesquisa. Além disso, o índice leva em consideração como elucidado um homicídio em que há, ao menos, um suspeito indiciado pela Polícia Civil e denunciado pelo Ministério Público. Ou seja, tanto podem haver cúmplices não responsabilizados, quanto, posteriormente, aqueles que forem acusados podem vir a ser absolvidos.

Nesse sentido, o controle de armas e lotes de munição têm muito a contribuir não só em relação à prevenção, como também na responsabilização de assassinatos. Comparações balísticas realizadas pela Perícia Forense do Estado (Pefoce), por exemplo, frequentemente, são utilizadas como provas-chave para o indiciamento e, posteriormente, denúncia, pronúncia e condenação de homicidas. Diversas investigações já mostraram que facções mantêm paióis nos territórios onde atuam.

Nesse sentido, um mecanismo como o do Sinasb é de extrema importância, de forma a não permitir que cada Estado seja um universo em si só no que diz respeito às comparações balísticas. É preciso, portanto, ir além, avançando não só mesmo na própria plataforma, assim como também em outras iniciativas de controle, como o monitoramento de fronteiras, portos e aeroportos. Sem esquecer, também, as armas fabricadas e transladadas dentro do próprio País: armas roubadas e furtadas — ou "roubadas" e "furtadas" — de CACs (Caçadores, Atiradores Desportivos e Colecionadores) e de agentes de segurança.