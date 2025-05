Chacina na Barra do Ceará foi mais um capítulo do confronto entre facções na região

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 07-05-2025: Fachada do campo society onde ocorreu uma chacina, no bairro Barra do Ceará, próximo a Av. Leste Oeste. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

A chacina registrada na noite dessa terça-feira, 6, em um campo de futebol da comunidade da Colônia, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, é o capítulo mais recente de um confronto que já se estende há anos entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE) na região.

Desde a última semana, o confronto se acentuou nessa área que vai do Grande Pirambu até a Barra do Ceará; pelo menos, oito homicídios foram registrados somente na Barra, conforme levantamento do O POVO. Houve ainda uma tentativa de chacina, que deixou cinco feridos; protestos que incluíram o apedrejamento de um ônibus e a feitura de barricadas de fogo; e a expulsão de familiares de um policial militar da residência onde moravam.



A chacina de terça, que deixou quatro mortos, foi um ataque do CV em um dos poucos redutos da GDE na região. Conforme as câmeras de vigilância que registraram a ação, pelo menos cinco homens participaram do crime.



Por volta das 20h45min, quatro homens desceram de um carro branco, portando, pelo menos, uma arma longa semelhante a um fuzil, e, fingindo uma abordagem policial, renderam as vítimas. Dezenas de pessoas estavam no campo no momento do crime. Parte obedeceu às ordens dos criminosos, mas uma outra parte saiu correndo.

Os criminosos, então, passaram a efetuar os disparos. Toda a ação durou menos de dois minutos. Duas das vítimas morreram no local, enquanto as demais vieram a óbito após serem socorridas. Os mortos foram identificados como: Evandro Igor da Silva Dias, Pedro Henrique da Silva Borges, Carlos Johnson Viana Ferreira e Estefany da Silva Ribeiro. Pelo menos, uma quinta pessoa também foi baleada, mas sobreviveu. Nenhum deles teria ligação com a GDE. Os tiros teriam sido realizados de forma aleatória, conforme O POVO apurou com fontes policiais.

Quatro suspeitos da chacina foram capturados instantes após a ação. Eles estavam no carro usado no crime e tentaram fugir de uma abordagem policial, colidindo, então, no muro de um imovel. Três dos suspeitos são adultos: Luís Gustavo Solano, Antônio Gabriel Távora Viana e Victor Manuel Oliveira da Silva. Eles estavam acompanhados de um adolescente de 15 anos.



Com eles, PMs apreenderam quatro pistolas calibre .40. assim como 49 munições do mesmo calibre, dois celulares e drogas. Um outro carro que teria sido usado no crime foi apreendido na manhã dessa quarta no bairro Presidente Kennedy. Já o fuzil usado na matança ainda não havia sido apreendido até o fechamento desta edição.



Enquanto na Colônia age a GDE, as comunidades do entorno são, praticamente, de atuação total do CV. São os casos de Pirambu, Morro Santiago, Gueto, entre outros. Um outro ataque do CV na comunidade da Colônia já havia vitimado, na quinta-feira, 1º, as irmãs e influenciadoras digitais Maria Beatriz Santos de Souza, de 20 anos, e Francisca Bianca dos Santos Souza, de 15 anos, que estava grávida.

O duplo homicídio teria motivado uma retaliação por parte da GDE na rua 20 de Janeiro, também na Barra, mas já em território dominado pelo CV. Cinco pessoas foram baleadas na madrugada da sexta-feira, 2. Dois suspeitos deste último crime foram presos: Igor Rodrigues Cruz e Antônio Victor de Araújo Ferreira, conhecido como Moscou. Este era namorado de Bianca e teria ordenado o crime. Ele nega.



Além desses crimes, no último dia 28, uma cabeça humana foi encontrada em uma praia no bairro Cristo Redentor — um corpo foi encontrado no mesmo dia na Praia do Icaraí, em Caucaia, mas exame pericial ainda é aguardado para confirmar se se trata da mesma vítima. No dia 29 um homem foi morto a pauladas na Barra do Ceará e, no dia 30, no mesmo bairro, um homem foi morto após um assalto. Já na noite do dia 2 de maio, um homem foi assassinado no Pirambu e, na segunda-feira, 5, um outro homem foi baleado durante um assalto também no Pirambu.



A chacina registrada nessa terça-feira, 6, foi a primeira do ano no Ceará. Fortaleza não registrava uma ação que deixou, pelo menos, quatro mortos desde 2022, quando quatro homens foram assassinados na comunidade do Lagamar. (Com informações de Alexia Vieira, Cláudio Ribeiro, Jéssika Sisnando e Mirla Nobre)





Feirante, pedreiro, motoboy e jogador amador: quem são as vítimas da chacina na Barra do Ceará

Entre as quatro pessoas mortas vítimas da chacina em um campo society na Barra do Ceará, em Fortaleza, estavam um pedreiro, um jogador amador, um motoboy e um feirante. As famílias enlutadas estiveram na manhã desta quarta-feira, 7, na sede da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) para a liberação dos corpos.

O proprietário deu uma padaria havia alugado o espaço para a realização de uma partida de futebol, onde foram convidados amigos e funcionários.

Pedro Henrique Silva Borges, de 16 anos, cursava o 2º ano do Ensino Médio segundo ano na Escola de Ensino Médio de Tempo Integral (EEMTI) São José dos Arpoadores.

O rapaz tinha o sonho de ser jogador de futebol. Pedrinho, como era chamado pelos amigos, passou por testes para entrar nos times do Fortaleza Esporte Clube (FEC) e Ceará Sporting Club, nas categorias de base.

O jovem estava com uma viagem marcada para São Paulo, no intuito de passar por outros testes.

As aulas na escola foram suspensas em respeito ao luto dos alunos e profissionais. As atividades só devem ser retomadas na próxima segunda-feira, 12.

O velório aconteceu na capela Sagrada de Nazaré, na avenida Grito de Alerta e o sepultamento no Cemitério Parque da Saudade.

Em entrevista ao O POVO, uma fonte (de nome preservado) relatou que morava perto de Pedro Henrique e que o conhece desde pequeno e os dois jogavam juntos.

"Muito difícil de lidar com essa situação, infelizmente não estamos bem psicologicamente, que não tem nada a ver com o mundo do crime. Um menino sonhador, não fazia mal a ninguém. Sempre alegre e brincalhão em qualquer jogo ou treino", descreve.

Pai levou filho para futebol

Carlos Jhonson Viana, de 31 anos, era feirante e levou o filho para o campo. A criança acompanhava o jogo quando os criminosos chegaram ao local. O menino não saiu ferido, mas presenciou o pai sendo executado. Carlos deixa, além do filho, a esposa que está gestante.

Stefano da Silva Ribeiro, tinha 34 anos e trabalhava como um motoboy, que tinha o costume de jogar no campo.

A outra vítima Evandro Igor da Silva, tinha 26 anos de idade. Ele trabalhava como pedreiro e deixa uma filha.

Conforme fonte ouvida pelo O POVO, todas as vítimas moravam nas proximidades do local do crime. (Colaborou Alexia Vieira)

Sobre o assunto

O governador Elmano de Freitas (PT) determinou, ontem, 7, após chacina em Fortaleza que vitimou quatro pessoas na Barra do Ceará, que as forças de segurança dobrem o número de operações policiais em toda a Cidade, principalmente em áreas de maior conflito de facções criminosas. De acordo com o chefe do Executivo Estadual, as forças de segurança estão orientadas a “intensificar a ocupação desses territórios, sem dia nem hora para sair”.

A saída dos policiais para a Operação Integração Saturação Total foi acompanhada na noite de ontem, 7, pelo governador Elmano de Freitas (PT) e pelo secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá. A ação busca refrear crimes violentos letais, além de inibir a atuação de organizações criminosas. A saída de policiais militares, civis e penais ocorreu na Areninha do Pirambu, localizada no bairro Jacarecanga. Na ocasião, mais de 400 policiais participaram do deslocamento, de acordo com declaração de Elmano.

Na declaração postada nas redes sociais, na manhã de ontem, o governador afirmou ainda que irá reforçar as equipes de investigação e inteligência, intensificar o monitoramento de usuários de tornozeleira eletrônica por meio da Polícia Penal e dobrar o número de horas extras dos agentes.

Elmano de Freitas se reuniu ontem, com o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá; o comandante da Polícia Militar, coronel Sinval Sampaio; o chefe da Polícia Civil, Márcio Gutierrez; e com o secretário da Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque.

“Ao mesmo tempo, estamos mantendo conversas permanentes com a Polícia de outros estados, de onde essas facções são oriundas, e atuam e interagem com outras unidades da Federação, de forma com que sejam identificados e presos também fora daqui”, disse.

O secretário Roberto Sá relata que a diminuição da letalidade e dos crimes violentos contra o patrimônio também são um sinal de que “as medidas estão surtindo algum efeito e levando a resultados positivos”, em relação à métrica a ser seguida para o sucesso da operação.

“Temos que colocar mais policiais na rua, que é o que o governador está fazendo agora, para que a gente esteja presente, de forma a fazer a prevenção ou uma repressão qualificada”, avalia.

Sá também destacou a atuação da polícia militar, que prendeu em flagrante três homens e apreendeu um adolescente por participação em chacina na Barra do Ceará na noite de terça-feira, 6. O crime vitimou quatro pessoas. (Alexia Vieira e Penélope Menezes)

Impacto: escola suspende aula e ônibus têm linhas alteradas

Entre as quatro pessoas que morreram na chacina da terça-feira, 6, estava o adolescente Pedro Henrique da Silva Borges, de 16 anos. Ele era jogador amador de futebol e estudava no segundo ano da Escola de Ensino Médio de Tempo Integral (EEMTI) São José dos Arpoadores. Um dia depois da morte, a instituição resolveu suspender aulas até a próxima semana, em respeito ao luto de alunos e profissionais.

O POVO chegou a receber relatos de moradores da região relatando que outras escolas públicas estavam fechadas na manhã de ontem, em razão da chacina. No entanto, a Secretaria Municipal da Educação (SME) informou que todas as unidades vinculadas estavam funcionando. Já a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) disse que, além da (EEMTI) São José dos Arpoadores, apenas a EEEP Marwin havia suspendido aulas, mas devido a um desabastecimento de água que "já estava sendo corrigido".

Para garantir a proteção dos alunos, a Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), por meio da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF),informou que intensificou o patrulhamento escolar nos bairros Pirambu, Carlito Pamplona e na Barra do Ceará.

"A medida reforça a segurança nas unidades de ensino municipal da região, garantindo a tranquilidade de alunos, de professores e de toda a comunidade escolar", destacou órgão, em nota divulgada ao O POVO.

Chacina teve impacto também no cotidiano de moradores que se deslocam por meio de ônibus. Isso porque, também ontem, as linhas 110, 120 e 102 passaram a operar com desvios temporários de itinerário pela avenida Leste-Oeste e Vila do Mar. De acordo com informação divulgada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Ceará (Sindiônibus), a medida foi adotada visando preservar a segurança e a integridade de passageiros e colaboradores que usam diariamente os veículos em seus trajetos.

Ainda segundo informações do órgão, os desvios estão sendo avaliados e poderão ser ajustados conforme a evolução da situação no local. Desde a morte das influenciadoras, há cerca de uma semana, essa é pelo menos a segunda vez que há suspensão ou mudança de itinerário em linhas que circulam pela região.

Três homens, de 18, 19 e 22 anos, foram presos em flagrante pela chacina e um adolescente de 15 anos foi apreendido. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os três adultos têm antecedentes por tentativa de homicídio, roubo, tráfico e receptação. Com suspeitos foram apreendidas quatro pistolas e 49 munições de calibre. 40, um veículo, dois celulares e drogas.

Os homens maiores de idade foram autuados por homicídio, por integrar organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor. Já o adolescente foi autuado em atos infracionais análogos aos mesmos crimes, exceto corrupção de menor. Por meio de nota, a SSPDS informou que a região recebeu “reforço de policiamento ostensivo da Policia Militar do Ceará (PMCE) por tempo indeterminado.





Ações violentas registradas na Barra do Ceará:

Quinta-feira, 1°: Duas jovens, de 15 e 20 anos, que gravavam vídeos para internet e eram irmãs, foram mortas a tiros na Vila do Mar.





Duas jovens, de 15 e 20 anos, que gravavam vídeos para internet e eram irmãs, foram mortas a tiros na Vila do Mar. Sexta-feira, 2: Uma tentativa de chacina deixou cinco pessoas baleadas em uma via pública do bairro. Dois suspeitos foram presos após o crime, apontado como uma retaliação à morte das irmãs.





Uma tentativa de chacina deixou cinco pessoas baleadas em uma via pública do bairro. Dois suspeitos foram presos após o crime, apontado como uma retaliação à morte das irmãs. Domingo, 4: A família das influenciadoras realizou um protesto pedindo Justiça pela morte delas. Centenas de moradores se reuniram e bloquearam a via com colchões e sofás, ateando fogo no material.





A família das influenciadoras realizou um protesto pedindo Justiça pela morte delas. Centenas de moradores se reuniram e bloquearam a via com colchões e sofás, ateando fogo no material. Segunda-feira, 5: Em razão das manifestações, pelo menos duas linhas de ônibus precisaram ser temporariamente paralisadas.

Terça-feira, 6: Homens entram em um campinho de futebol do bairro, simulando uma abordagem policial, e efetuam disparos contra pessoas que estavam no local. Crime deixou quatro mortos e outros feridos.

Quarta-feira, 7: Três homens foram presos e um adolescente foi apreendido pelo crime. A escola (EEMTI) São José dos Arpoadores, onde uma das vítimas que morreram estudava, suspendeu aulas e três linhas de ônibus tiveram desvios temporários de itinerário por segurança.

Com informações de Mirla Nobre e Penélope Menezes