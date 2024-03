Espetáculo da Edisca reflete sobre relação do humano com o divino

Foto: Ricardo Rios/Divulgação Espetáculo "Estrelário", da Edisca, tem coreografia de Dora Andrade e Gilano Andrade

Dimensão entre o humano e o divino conectam narrativas por meio da dança a partir desta quinta-feira, 28, na Caixa Cultural Fortaleza. A Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança e Adolescente (Edisca) traz novamente aos palcos a obra “Estrelário”.



O espetáculo propõe uma reflexão sobre o que existe entre o céu e a terra, a essência além do humano e do divino e as possibilidades de existência. Destacam a vivência do ser humano e das outras extraordinárias vidas que habitam no planeta. A partir de música étnica, firmando o multiculturalismo e a diversidade que surge da natureza.



A diretora da Edisca e bailarina, Dora Andrade, comenta sobre a inspiração para a obra. "As cenas foram criadas tentando acordar as pessoas para essa dimensão do sensível, da transcendência de se tornarem mais leve, de se difundir com o divino. Então uma proposta de perdermos a densidade, assim inerente ao físico e construirmos um caminho de leveza”, pontua.



A obra foi desenvolvida em 2019 e retorna aos palcos da Caixa Cultural de Fortaleza pela supervisão conjunta de Dora Andrade e dos coreógrafos Cláudia Andrade e Gilano Andrade. A nova montagem conta com 17 profissionais, entre 13 e 31 anos, que apresentam o resultado de meses de trabalho.



“Quando estreamos esse espetáculo, nós não dançamos em nenhum teatro fora da escola. Logo depois veio a pandemia e a outra apresentação que tivemos foi no evento da Caixa em São Paulo, mas era uma versão reduzida. Então tô bem ansiosa, em tá levando esse espetáculo para um outro palco, não dançando só assim na nossa casa”, afirma Mayra Vasconcelos, bailarina e coordenadora de dança da Edisca.



A Edisca é uma organização educativa em Arte, criada em 1991. A Ong promove o desenvolvimento humano ao público infanto-juvenil que se encontra em situação de vulnerabilidade social.



“O nosso trabalho tem essas duas dimensões: artística e social. É importante que, depois de mais de três décadas, a gente possa se debruçar sobre as nossas práticas com a revisão da nossa proposta pedagógica e artística, da dinâmica e dos programas em projetos.Por conta também da gravidade que a questão social vem assumindo, a cada ano, parece surgir novos desafios”, comenta a idealizadora do projeto.



Mayra Vasconcelos, que dança há 18 anos na Edisca, aguarda positivamente pela estreia no feriado. “Espero que outras pessoas consigam ter acesso a esse espetáculo. Eu estou bem ansiosa e super grata de conseguir fazer parte do processo Inicial, da estreia, e de agora a gente tá dançando ele de novo”, projeta.

Dora destaca alegria para a estreia dessa temporada do “Estrelário” em apresentar a perspectiva a partir das “pessoas comuns”, todas as pessoas como um bem que vem de algo superior.



“Com muita vontade e alegria. Faz tempo que a gente não dançava na Caixa, é sempre bom estar lá. Eles nos recebem de uma forma especial, o nível de atenção que todos os profissionais e técnicos é maravilhoso. Então a gente tá indo com expectativa positiva nessa temporada”, conta a coreógrafa.



“Estrelário” será apresentado de quinta-feira, 28, a domingo, 31, no teatro da Caixa Cultural Fortaleza. O primeiro dia da temporada tem início às 20 horas e contará intérprete de libras e após o espetáculo, haverá um bate papo com os bailarinos, coreógrafos e público, também com tradutor de libras.



Na sexta-feira, 29, o espetáculo se inicia às 20 horas, já no sábado, 30, e domingo, 31, será realizada uma oficina de dança contemporânea gratuita ministrada por Jessi Almeida, bailarino da Edisca. A aula tem como requisito bailarinos com experiência de pelo menos um ano e terá emissão de certificado de participação.



Estrelário