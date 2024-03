Estação das Artes comemora 2 anos com programação gratuita

Foto: Eduardo Abreu/ Divulgação Eliane, A Rainha do Forró

Um dos mais novos equipamentos culturais de Fortaleza, o Complexo Cultural Estação das Artes completa nesta semana dois anos de fundação. Localizado no Centro de Fortaleza, o espaço que abrange a Pinacoteca do Ceará, Kuya Centro de Design e o Museu Ferroviário Estação João Felipe segue sendo, desde a sua inauguração, um dos locais de constante visitação pelos fortalezenses.

Palco de diversas atividades, nas celebrações de aniversário o público poderá participar de uma programação extensa e gratuita que irá contemplar todas as idades. Iniciando nesta quinta-feira, 28, as comemorações contam com shows musicais, apresentações de dança e eventos gastronômicos até o domingo, 31 de março.

Entre as atrações, sons de todos os gêneros e estilos musicais, que mesclam desde o techno ao forró, ganham destaque no espaço que leva o nome de Complexo. Fazendo juz a definição, a grande casa de cultura consegue reunir as mais diversas representações artísticas e acomodar os múltiplos gostos dos visitantes.

“Tem uma coisa que é muito incrível na Estação das Artes que é ele ser um espaço público, fornecer uma estrutura para festa ou evento dentro de sua programação regular, e entender que essa ocupação trazida por uma festa é uma ocupação positiva. A circulação das pessoas ali possibilita uma movimentação econômica, que impacta nos quiosques que fazem parte do Mercado AlimentaCE e nos ambulantes que estão vendendo fora. E a movimentação do público que vai para esse evento também passa por outros equipamentos que estão no Complexo. Essa ocupação é uma das coisas que eu admiro muito na Estação das Artes e quero muito que isso permaneça e se fortaleça.”, detalha Darwin Marinho.

Atuando como DJ há 12 anos, Darwin toca na sexta-feira, 29, às 18 horas, na abertura da programação do dia. A participação do artista será um termômetro para os shows seguintes, que terá presença da cantora carioca Letrux e dos DJs residentes da Festa Lá em Cima.

“Quando me chamaram pra tocar eu pensei: ‘Ai gente, vou abrir para a Letrux, então vai ser um set pras lobas!’. Então, assim, eu pensei muito em trazer um olhar particular meu e que também dialoga com o trabalho dela, de referências que eu tenho e que eu sei que conversam com as referências que ela tem também.”, relembra.

Afirmando ser um curioso e entusiasta da música e da pesquisa das estéticas culturais, Darwin Marinho adianta que a primeira canção que irá tocar no evento desta sexta-feira será de Marina Lima.

Com mais de 10 anos de trajetória musical, Lorena Nunes é a convidada para iniciar as apresentações do aniversário da Estação das Artes no sábado, 30, a partir das 18 horas. Nome reconhecido na cena autoral cearense, a cantora reforça que ocupar o espaço do Complexo é tido como uma forma de ter o seu trabalho reconhecido.

“Eu acredito que os artistas, a produção cultural, os agentes culturais, nós que produzimos, vamos ser sempre a grande matéria-prima. Os equipamentos, eles estão para servir de palco, literalmente, de suporte para que possa se escoar essa produção. O espaço é para a gente. E eu fico muito feliz de ter participado do show coletivo de inauguração, do aniversário de um ano e, agora, estou extremamente feliz de poder apresentar o meu show ‘Embarcação’ na festa do 2º ano”, conta.

A apresentação da artista na Estação das Artes irá contemplar seu mais recente disco “La Mar”, além de canções já conhecidas do “Ouvi dizer que lá faz Sol”, seu primeiro álbum. Apaixonada pela música como ela mesmo afirma ser, seu show terá um formato especial em quinteto no qual irá convidar os músicos Pedro Madeira, Bruno Rafael, Netinho de Sá e Igor Ribeiro.

Para o futuro do Complexo Cultural, a artista compartilha seus desejos de mais diversidade e ampliação do que o espaço é composto: “[Eu espero] Que nunca se perca o foco na produção artística do Ceará, não só de Fortaleza, mas também do interior. É importante a gente abraçar os outros municípios. O Ceará não é Fortaleza e a gente tem uma diversidade imensa também dentro do Estado. Então… Acho que é muito importante lançar luz a isso!”.

Programação musical

Quinta-feira, 28, às 18 horas

DJ Nego Célio

Silvero Pereira canta Belchior

Eliane e atração surpresa

Sexta-feira, 29, às 18 horas

DJ Darwin Marinho

DJs da Festa Lá em Cima

Letrux

Sábado, 30, às 18 horas

Lorena Nunes

Bem Gil e Moreno Veloso

Mãeana

Domingo, 31, às 10 horas

Marcelo Di Holanda e Mateus Farias

Martins

Complexo Cultural Estação das Artes