Paixão de Cristo: confira programação na Capital e outras regiões do Ceará

Foto: Divulgação/Às Margens Espetáculo "Às Margens" traz visão diferenciada da história de Cristo

Com a chegada da Semana Santa, os espetáculos que retratam a vida e morte de Jesus Cristo se tornam cada vez mais frequentes. As montagens, comuns Brasil afora, buscam não apenas contar a trajetória do filho de Deus, mas passar mensagens como generosidade e amor ao próximo, presentes nos ensinamentos da Bíblia, o livro cristão.

O grupo Avia de Teatro, por exemplo, traz essa narrativa com uma provocação ao público: e se Jesus fosse um morador de rua? Com essa indagação, há sete anos o coletivo monta essa narrativa, buscando atrair mais atenção para pessoas de vulnerabilidade social a partir da ocupação de espaços públicos de Fortaleza.

“A importância de estar nos lugares públicos é muito grande e desafiante, porque esses lugares precisam entender que a cultura tem que ser acessível a todos”, pontua Neide Oliveira, diretora e produtora da peça. “O projeto leva o espetáculo para o meio da rua e diz ‘É para vocês’. O acesso à cultura também é um agente transformador social”, completa.

Também atriz, Neide conta que este ano, a montagem foi levada a uma casa de apoio que acolhe essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade nas ruas — locais que oferecem refeições e local para um breve descanso antes de voltarem para o meio urbano.

“Foi muito tocante. Finalmente conseguimos apresentar para um público que quase 100% se relaciona com o tema”, explica. “Eles não imaginavam que Jesus da peça seria alguém como eles”, continua, acrescentando que após o término da apresentação, o público se mostrou “grato por saber que alguém estava lembrando deles”.

Outro espetáculo que marca a agenda de produções sobre a história de Cristo é o “Gólgota”, do grupo Populart. Há 31 anos, ele traz para a cena os jovens do bairro José Walter, este ano pela primeira vez sob a direção de Kevyn Costa.

Apesar de ser uma história já presente no imaginário popular, o diretor conta que se debruçou em estudos históricos que estavam ligados ao tema, buscando trazer elementos narrativos que o “público se emocionasse com o resultado final”.

“A história de Cristo nos é contada todos os dias, mas o espetáculo vem trazer uma visão teatral. E levar isso a sociedade e principalmente a comunidade do José Walter, que é de onde o grupo tem sua origem, é uma sensação incrível”, define.

E para o público, o grupo pretende levar uma mensagem que considera ser algo que se “está precisando atualmente”: amor. “Não somente o amor no sentido romântico da palavra que já está enraizado no imaginário do povo, mas o amor em si”, explica.

“Afinal, Cristo quando veio a terra, veio falar sobre o amor, então porque nós não falamos desse amor que ele veio nos ensinar”, finaliza.



Gólgota: encenação da Paixão de Cristo

Trazendo jovens do bairro José Walter para a cena, o espetáculo Gólgota do grupo Populart volta para sua tradicional apresentação gratuita no Campo do Onélio Porto. Além de Fortaleza, a montagem também passará pelo Pecém.



Quando: dia 28, às 19 horas, no Pecém; dia 29 e 30, às 20 horas, em Fortaleza

Onde: Pecém - Praça do Pecém (rua Profa. Santa Dantas, próximo a praia - Pecém, São Gonçalo do Amarante) ; Fortaleza - Campo do Onélio Porto (Av. E, 471 - Pref. José Walter, Fortaleza)

Gratuito

Paixão de Cristo de Pacatuba

Este ano, a Paixão de Cristo de Pacatuba completa 50 anos de encenação e convida o público a se emocionar mais uma vez com o espétaculo. Ele acontecerá em dois dias, sendo o segundo dia com apresentações culturais antes da peça, a partir das 17 horas, e será transmitida no YouTube, no canal Paixão de Cristo de Pacatuba.

Quando: quinta, 28, às 20 horas, e sexta, 29, às 19 horas

Onde: Anfiteatro da Praça da Paixão (rua Carlos da Costa Carmo, 392 - Centro, Pacatuba)

Quanto: 1kg de alimento para ter acesso a arquibancada; 2kg de alimentos para ter acesso ao camarote

Instagram: @paixaodecristopacatuba



Paixão de Cristo - Atos dos apóstolos

A Paixão de Cristo do Eusébio - Atos dos apóstolos, acontecerá na sexta-feira santa e no sábado de aleluia, e é aberta ao público. Além da apresentação teatral, o evento também promete música ao vivo para a plateia.

Quando: dia 28 e 29, às 18 horas

Onde: Cidade cenográfica Eusebelém (av. Eusébio de Queiroz, 4600 - Centro, Eusébio)

Gratuito (até a capacidade do local ser atingida)



"Às Margens"

Apresentada pelo grupo Avia de Teatro, o espetáculo Às Margens traz uma visão diferente para o espetáculo da Paixão de Cristo: e se Jesus fosse um morador de rua? É com essa perspectiva que a montagem ocupa importantes espaços públicos de Fortaleza com essa mensagem.

Quando: dia 28, às 16 horas, e dia 30, às 20h30

Onde: dia 28 - Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro); dia 30 - Anfiteatro Beira Mar (av Beira Mar, 3620 - Meireles)

Gratuita

Mais informações: @grupoaviadeteatro



Paixão de Cristo - Grupo Sagrada Família

A tradicional encenação da Paixão de Cristo realizada pelo Grupo Juvenil Sagrada Família retorna este ano para mais uma apresentação. O espetáculo, que narra os últimos momentos da vida de Jesus, sairá da Matriz Nossa Senhora de Lourdes e percorrerá as principais ruas do bairro Ellery.

Quando: dia 29, às 7 horas

Onde: saída da Paróquia Nossa Senhora de Lurdes (rua Doutor Atualpa, 430 - Ellery, Fortaleza)

Gratuito



Paixão de Quixaba

Com um elenco formado por moradores da comunidade, de crianças a idosos, s Paixão de Cristo também é encenada na praia de Quixaba, localizada no município de Aracati.