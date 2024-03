Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Pedro Otávio de Farias/Divulgação Para celebrar os dois anos de reinauguração do Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE), o grupo Syntagma se apresenta neste domingo, 31

Para celebrar os dois anos de reinauguração do Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE), o grupo Syntagma se apresenta neste domingo, 31. O grupo de música de câmara cearense celebra a riqueza da cultura nordestina e realiza uma fusão do erudito e do popular. O repertório vai da Idade Média aos baiões nordestinos, com uso de flautas doces, cravo, alaúde, violão, percussões e flautas transversais.

Quando: domingo, 31, às 19 horas

Onde: Praça do MIS (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Gratuito

Festival de Teatro

O shopping RioMar Fortaleza promove Festival de Teatro. No sábado, 30, serão apresentadas as peças "Patinho Feio" e, na sequência, "Aladdin", às 18 horas. No domingo, 31, é a vez de "Cinderela", às 16 horas, e "Procura-se o Coelho", às 18 horas.

Quando: sábado, 30, e domingo, 31, a partir das 16 horas

Onde: RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Gratuito





Camila Marieta

A cantora cearense Camila Marieta realiza show em Guaramiranga neste fim de semana. A apresentação integra o festival "Concertos da Paixão, Celebre com Videiras", evento que reúne música, gastronomia e tradição. Ex-The Voice Brasil, a artista performou no programa sucessos do pop, R&B e MPB..

Quando: sexta, 29, às 20h30min

Onde: Praça do Teatro Municipal (Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, bairro Centro - Guaramiranga)

Gratuito





Kong e Godzilla

Estreia nos cinemas de Fortaleza nesta quinta-feira, 28, o filme "Godzilla e Kong: O Novo Império". No longa-metragem, o poderoso Kong e o temido Godzilla ficam lado a lado contra uma ameaça colossal desconhecida que está escondida em nosso mundo. O monstro antagonista é capaz de colocar em risco a própria existência deles. O filme, dirigido por Adam Wingard, mergulha na história dos dois titãs e desvenda a batalha mítica que ajudou a forjar esses seres extraordinários. No elenco, Millie Bobby Brown.

Quando e onde: Ingresso.com

Clube da Esquina

O Cinema do Dragão exibe nesta quinta-feira, 28, a estreia do documentário "Nada Será Como Antes - A Música do Clube da Esquina", dirigido por Ana Rieper. O trabalho investiga a musicalidade do time de músicos que fizeram o álbum "Clube da Esquina", como Milton Nascimento, Lô Borges e Beto Guedes.

Quando: quinta-feira, 28, às 18h10min

Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81)

Quanto: R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia); vendas no Ingresso.com e na bilheteria

Forró

Esta quinta-feira, 28, é dia de "Forró das Antigas" no espaço interno do Floresta Bar. A partir das 20 horas, o público poderá conferir repertório de grandes sucessos do forró. Subirão ao palco as cantoras Larissa Leite, que inicia a programação à noite, Jessik (às 22 horas) e, para finalizar, Luiza Vianna passa a se apresentar a partir da meia-noite.