Para celebrar os dois anos de reinauguração do Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE), o grupo Syntagma se apresenta neste domingo, 31. O grupo de música de câmara cearense celebra a riqueza da cultura nordestina e realiza uma fusão do erudito e do popular. O repertório vai da Idade Média aos baiões nordestinos, com

uso de flautas doces, cravo, alaúde, violão, percussões e flautas transversais.

Quando: domingo, 31, às 19 horas

Onde: Praça do MIS (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Gratuito