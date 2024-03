Cordel além-mar

Foto: Reprodução/Redes Sociais Julie Oliveira, cordelista cearense que estará na VI Conferência Internacional, na Universidade de Leiden, na Holanda

Três cordelistas nordestinos - Julie Oliveira, Izabel Nascimento e Patrick Lima - foram convidados para representar a linguagem artística do cordel na VI Conferência Internacional, que ocorrerá na Universidade de Leiden, na Holanda, de 18 a 20 de abril.

A ocasião, que tem como tema "A (re)democratização da cultura e pela cultura no Brasil", irá conversar sobre como a expressão artística possui um papel fundamental de transformação social em tempos de movimentação política, no Brasil.

Na ocasião, a cearense Julie Oliveira e a sergipana Izabel Nascimento, apresentarão seus trabalhos na linguagem do cordel e compartilharão seus artigos científicos que abordam a representação feminina no cordel nordestino.

Além disso, ao lado do músico cearense Patrick Lima, elas conduzirão o sarau poético intitulado "Vozes da Resistência".

A Conferência Internacional na Universidade de Leiden é uma realização da Rede Europeia de Brasilianistas de Análise Cultural (REBRAC). A sexta edição do evento receberá a literatura do cordel como linguagem artística de transformação social e utilizará o recorte do contexto político brasileiro após as eleições de 2022 para situar os debates.

"O sexto congresso da REBRAC propõe refletir o momento de mudança político-cultural pelo qual o Brasil está passando, tendo como foco a diversidade de expressões e vozes artísticas e culturais em que se fundamenta o processo de reconstrução política em curso desde as eleições de 2022", explica Julie Oliveira, sobre o foco desta edição da Conferência.

"Os trabalhos (que serão apresentados na conferência) refletirão sobre a maneira como a arte e a cultura têm facilitado tentativas de olhar para o passado do país numa intenção de reparação das injustiças recentes e históricas", finaliza a cordelista.

Julie Oliveira explica que o objetivo deles na convenção internacional será "apresentar a literatura de cordel como potência na sua expressão artística e transformadora da sociedade".

Na ocasião, Julie apresentará seu artigo "A representação feminina no cordel", e Izabel irá apresentar o seu "A Voz da Mulher na Literatura de Cordel".

Sobre o convite para a participação no congresso, Julie conta: "Em 2023, nós conhecemos uma pesquisadora da Universidade de Leiden, por ocasião de sua vinda ao Brasil. A mesma estava pesquisando a literatura de cordel feminina" e prossegue: "Durante nossas conversas, ela mencionou a REBRAC - da qual faz parte, e manifestou interesse em contar com nossa participação no congresso deste ano."

"Entendemos que essa expansão 'além-mar' é uma expansão coletiva, é uma divulgação e ampliação do olhar e de estudos acerca dessa rica literatura, que é a literatura de cordel nordestina", explica Julie sobre sua ida à Holanda, e a importância da divulgação do cordel, no evento internacional.

Izabel Nascimento

Nascida em Aracaju, escreve versos desde a infância, uma herança cultural do seu saudoso pai, o poeta Pedro Amaro do Nascimento. Graduada em Pedagogia, Izabel é Mestra em Artes da Cena pela Escola Superior de Artes Célia Helena - São Paulo.

Presidenta Fundadora da Academia Sergipana de Cordel (ASC) e Precursora do Movimento Nacional de Mulheres Cordelistas Unidas Contra o Machismo, Izabel utiliza as redes sociais como principais ferramentas de difusão da Literatura de Cordel e divulgação do seu trabalho.

Saiba mais sobre Izabel Nascimento:

@izabel.cordel

Patrick Lima

Natural de Fortaleza, Ceará, Patrick Lima é um artista de multilinguagem que se dedica a diferentes formas de expressão, como poesia, literatura de cordel, composição musical, instrumentalização e contação de histórias.

Seu interesse pelas artes vêm desde novo, como também seu interesse pela educação. Patrick é formado em Pedagogia com especialização em Educação Musical e aborda uma ampla variedade de temas em seu trabalho, tais como intolerância religiosa, espiritualidade, preservação ambiental, preconceitos, filosofia, dentre outros, sendo um artista comprometido em trazer luz à reflexões sobre questões sociais e culturais.

Saiba mais sobre Patrick Lima: @patricks.lima

Julie Oliveira

Julie Oliveira é cordelista, editora, palestrante, pedagoga e produtora cultural. Fundou a "Ganesha Edições e Produções Culturais", a loja online Teu Cordel e o Coletivo e Selo Editorial "Cordel de Mulher". Possui mais 15 livros editados, premiados e distribuídos nacionalmente em programas de educação.

É ativamente engajada em movimentos ligados à difusão do cordel feminino, como o movimento nacional "Cordel Sem Machismo" e têm sido presença marcante nos principais eventos literários do Brasil como representante do gênero literário.

Saiba mais: @julieoliveira.escritora

VI Conferência Internacional da REBRAC - Rede Europeia de Brasilianistas

Quando: de 18 a 20 de abril

Onde: Universidade de Leiden, Holanda

Artistas convidados: Izabel Nascimento, Julie Oliveira e Patrick Lima

Site oficial: http://tiny.cc/REBRAC