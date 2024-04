Editora cearense Substânsia celebra 10 anos com mostra no CCBNB

Foto: Roberto Kennedy/Divulgação Da esquerda para a direita, o designer gráfico Daniel Firmino e os poetas Talles Azigon e Madjer Pontes, editores da Substânsia

“Nós sempre pensamos na Substânsia como uma plataforma de impulsão da literatura cearense”. Há três anos, o poeta e produtor cultural Talles Azigon compartilhou ao Vida&Arte o desejo inicial que motivou a criação da editora independente Substânsia. Para o cearense, era preciso destacar a produção do Estado, pois existiam bons autores e boas autoras para terem seus trabalhos valorizados e divulgados.

A fala de Azigon ocorreu em um contexto de celebração dos sete anos da editora. Três anos se passaram e, além de comemorar a década de funcionamento da Substância, o poeta estende sua felicidade para a compreensão de que a empresa alcançou patamar de relevância na literatura local contemporânea.

Para marcar os 10 anos da Substânsia, é realizada a partir desta quarta-feira, 3, uma programação gratuita no Centro Cultural do Banco do Nordeste (CCBNB). A “Mostra Substânsia” será aberta às 18h30min, com a roda de conversa “Editoras independentes e a literatura contemporânea no Ceará”.

O bate-papo reúne profissionais de outras editoras independentes, como Nathan Matos (Moinhos), Rejane Nascimento (Editora Karuá), Alan Mendonça (Radiadora) e Anna K. Lima (Editora Aliás). A ideia é discutir questões relacionadas ao mercado editorial cearense atualmente, bem como explicar como funcionam as editoras.

“A mostra não é apenas uma celebração da Substânsia, que está completando dez anos, mas uma forma de chamar atenção para um dos setores importantíssimos da literatura que é a edição de livros. A edição de livros feita por pequenas editoras e editoras independentes têm garantido a ‘biodiversidade’ do nosso País, pois muitas pessoas não têm a chance de publicar por uma editora de médio e grande porte”, compreende Talles Azigon.

Outro destaque da programação ocorre na quinta-feira, 4, às 19 horas, quando há o lançamento do livro “O Verso Desdobra o Tempo”, o segundo de Madjer Pontes. Na obra, o também fundador da Substânsia constrói uma publicação na qual literatura, design e as artes visuais se encontram.

O trabalho se junta aos mais de 80 livros editados e publicados pela Substânsia ao longo de dez anos. Poesias, contos, romances, literatura infantil e ensaios são algumas das vertentes exploradas pela editora, que também promoveu eventos literários e formações nas áreas da literatura, da escrita e da edição de livros na última década.

Alguns dos títulos da Substânsia são “Ipomeias: mulheres do século XIX na imprensa cearense”, “O Bicho Singular”, “Pequeno Grande Livro de História da Palavra Havia”, “A Luz misteriosa no céu do sertão” e “O Labirinto das Memórias”.

Criada em 2014 em “uma grande janela de oportunidade de impressões em pequenas tiragens”, a Substânsia foi fundada por Madjer Pontes, Nathan Matos e Talles. Na época, eles eram estudantes do curso de Letras na Universidade Federal do Ceará (UFC). Atualmente, a equipe conta com Azigon, Pontes e o designer gráfico Daniel Firmino.

Talles Azigon não imaginava, aliás, que a editoria chegaria neste ponto. Ele indica que alguns dos desafios enfrentados foram a quantidade “limitada” de público para efetuar compras do catálogo e um “certo olhar preconceituoso” de leitores em relação a livros cearenses. Ele defende a importância do investimento na “indústria do livro no Ceará” por parte do poder público.

“Isso é crucial para pequenas editoras. Se você colocar na ponta do lápis, contar apenas com o mercado não é suficiente para a empresa ter saúde financeira ou para que outras editoras sejam abertas. Há muito incentivo ao audiovisual cearense, e ele deu uma guinada de qualidade nos últimos 20 anos. Seria importante fazer isso também com a economia do livro”, analisa.

Além das ações já citadas, a Mostra Substânsia terá sarau nesta quarta-feira, 3, às 20 horas. Participarão poetas publicados pela editora, com o comando musical do DJ Kerensky nos intervalos. O microfone é aberto para interação.

Na quinta-feira, 4, será realizada uma roda de conversa sobre o tema "Poética Cearense" com Kieza Fran, Kinaya Black e Isabel Costa. A programação se encerra na sexta-feira, 5. Às 15 horas, palestra com Heloísa Vasconcelos e Talles Azigon debate o tema "Literatura e Imprensa: 4 mulheres que se destacaram na imprensa cearense do século XIX: Alba Valdez, Emília Freitas, Henriqueta Galeno e Francisca Clotilde".

Por fim, há uma feira de editoras e autores independentes das 16h às 18 horas. Toda a programação é gratuita.



Três momentos

Questionado sobre o que significa comandar uma editora independente em 2024, o poeta Talles Azigon, da Substânsia, define: “Significa que acreditamos no Ceará, antes de qualquer coisa. Estar editando há dez anos e sempre esperando que haverá o momento em que finalmente escoaremos essa mercadoria de maneira mais forte e alcançaremos outros patamares é acreditar muito no Estado. Nós radicalizamos essa crença no Ceará ao fazer uma mudança da nossa linha editorial. Agora, só publicamos livros de escritores cearenses ou de autores que moram no Ceará. Foi uma decisão muito forte que elimina várias possibilidades financeiras de adquirir outras criações, mas acreditamos que há muita gente fazendo coisa boa no Ceará. Acreditamos muito na potência do nosso Estado”.



Mostra Substânsia