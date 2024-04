Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 3 de abril

Quem nasce sob esta influência, tem grande pureza de sentimentos, é simples mas refinado para os valores materiais e sociais. Irresistivelmente perfeito, terá tendência a estudos das ciências esotéricas, organizando associações, promovendo conferências ligadas ao assunto e trabalhando para instituir a legalização nas atividades esotéricas ou alternativas. Realista, estará sempre com os pés no chão.

O SANTO São Luís Scrosoppi

Nasceu em 4 de agosto de 1804, em Údine, no Norte da Itália. Aos 12 anos, inicia o caminho do sacerdócio, frequentando o seminário diocesano de Údine e, em 1827, é ordenado sacerdote. Num ambiente paupérrimo do Friuli, debilitado por guerras e epidemias, Scrosoppi dedica-se à acolhida e educação das jovens mais sozinhas e abandonadas. No dia 1º de fevereiro de 1837, nove senhoras que colaboraram na educação das meninas escolhem viver na pobreza e na doação total de si. É nesta simplicidade que nasce a Congregação das Irmãs da Providência, a família religiosa fundada pelo padre Luís. No fim de 1883, é constrangido a suspender toda atividade, as forças começam a diminuir e é atormentado por uma febre alta. Morre na quinta-feira, 3 de abril de 1884.