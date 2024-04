Programe-se: Confira agenda cultural de quarta, 3 de abril (03/04)

Foto: Luciano Gomes/Divulgação Wilemara Barros apresenta espetáculo de dança "Preta Rainha"

Nesta quarta-feira, 3, o Cineteatro São Luiz recebe a apresentação "Preta Rainha", da bailarina e professora Wilemara Barros. A apresentação de dança irá comemorar os 60 anos de idade da artista, considerada um dos grandes nomes da dança do Ceará. O momento tem início às 19 horas, com ingressos de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

Quando: quarta-feira, 3, às 19 horas

quarta-feira, 3, às 19 horas Onde: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$30 (inteira) e R$15 (meia-entrada). Vendas na bilheteria do Cineteatro e Sympla

Vibe085

Os fãs da banda Fresno de Fortaleza têm um encontro especial nesta quinta-feira, 4. Com mais de 20 anos de carreira, o grupo gaúcho irá lançar o novo álbum "Eu nunca fui embora", e a casa de eventos Vibe 085 realiza uma "listening party" para os cearenses ouvirem com exclusividade o novo disco.

Quando: quinta-feira, 4, às 19 horas

quinta-feira, 4, às 19 horas Onde: Vibe 085 (avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

Vibe 085 (avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 25; vendas no Sympla

Inscrições abertas

A Rede Cuca está com inscrições abertas para diversos cursos de arte, tecnologia, linguagens e educomunicação. Com foco na formação de crianças e jovens, os interessados podem se inscrever gratuitamente a partir desta quarta-feira, 3, no Portal da Juventude ou presencialmente em todos os Cucas.

Inscrições: a partir de quarta-feira, 3

a partir de quarta-feira, 3 Onde: presencialmente nos Cucas ou no portaldajuventude.fortaleza.ce.gov.br

presencialmente nos Cucas ou no portaldajuventude.fortaleza.ce.gov.br Mais informações: @redecucaoficial ou @juventudefortaleza

@redecucaoficial ou @juventudefortaleza Gratuito





Roda de conversa

A Biblioteca Pública Estadual do Ceará realiza a partir deste mês a exposição Galeria Folheada. Celebrando o bicentenário do jornal impresso no Ceará, a mostra fará uma retrospectiva da atuação da imprensa cearense. Nesta quarta-feira, 3, o evento de abertura terá uma roda de conversa com Ana Carla Fernandes, Weber Porfírio e Heloísa Vasconcelos para debater sobre "Jornal cearense impresso: Dois séculos de atos, fatos e resistências".

Quando: quarta, 3, 15h30min

quarta, 3, 15h30min Onde: Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil) Gratuito

Lançamento literário

Nesta quarta-feira, 3, o poeta, artista e arte-educador Eduardo Africano irá lançar seu novo livro no Cuca Pici. Intitulado "Eu Mermo", a publicação traz suas experiências e um pouco de sua trajetória na arte. O evento tem início às 14h30min, e irá acontecer na biblioteca do equipamento localizado no Pici.

Quando: quarta-feira, 3, às 14h30min

quarta-feira, 3, às 14h30min Onde: Cuca Pici (rua Cel. Matos Dourado, 1499 - Pici)

Cuca Pici (rua Cel. Matos Dourado, 1499 - Pici) Mais informações: @redecucaoficial

@redecucaoficial Gratuito

Discotecagem

Localizado no bairro Meireles, o Relativo Bar está com programação para esta quarta-feira, 3. Com início às 19 horas, a festa ficará por conta da DJ Julie Gadelha, que comanda o local até às 22 horas. Entre 18 horas às 20 horas, o estabelecimento promove a "Hora Relativa", com drinks exclusivos e chopes da casa, em valor promocional. O happy hour da casa também conta com cardápio de petiscos, que vão desde dadinhos de tapioca a coxinha defumada, com preços especiais.