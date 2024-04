Tiê celebra 15 anos de música com temporada de shows em Fortaleza

Foto: Lucas Seixas/Divulgação Cantora Tiê apresenta repertório autoral e releituras

A cantora Tiê retorna a Fortaleza para uma temporada de shows na Caixa Cultural. Trazendo a turnê “Cartas de Amor”, a apresentação da artista na Capital ocorre nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 deste mês.

Com cinco shows marcados no equipamento localizada na Praia de Iracema, a apresentação da cantora paulista celebra seus 15 anos de carreira, no qual serão apresentados os grandes sucessos da trajetória, como “A Noite”, “Amuleto”, “Mexeu comigo” e “Piscar o olho”.

Além das canções autorais, Tiê também homenageia Adoniran Barbosa e Dolores Duran, com uma nova versão das músicas “Prova de Carinho” e “A Noite do Meu Bem”. Os shows têm início às 20 horas, nas sextas-feiras e sábados, e às 19 horas, aos domingos.

Com valores de R$30 (inteira) e R$15 (meia-entrada), os ingressos para os shows de Tiê estão à venda na bilheteria presencial da Caixa Cultural, localizada na avenida Pessoa Anta, 287, na Praia de Iracema.

Tiê em Fortaleza

Quando : 6, 7, 12, 13 e 14; sextas-feiras e sábados, às 20 horas, domingos, às 19 horas



: 6, 7, 12, 13 e 14; sextas-feiras e sábados, às 20 horas, domingos, às 19 horas Onde : Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)



: Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Quanto : R$30 (inteira) e R$15 (meia-entrada)



: R$30 (inteira) e R$15 (meia-entrada) Vendas : bilheteria da Caixa Cultural



: bilheteria da Caixa Cultural Mais informações: (85) 3453.2770 e site da Caixa Cultural



