Susana Vieira discute solidão em espetáculo que traz a Fortaleza

Foto: Daniel Chiacos/Divulgação Susana Vieira apresenta "Shirley Valentine" em Fortaleza

Comemorando 81 anos de vida e 60 anos de carreira, Susana Vieira apresenta o espetáculo "Shirley Valentine" nos dias 5, 6 e 7 de abril em Fortaleza. A história é uma adaptação de Miguel Falabella da obra de Willy Russell, que estreou em 1986, em Londres.

A trama apresenta Shirley, uma mulher casada, que é mãe de dois filhos e convive com o sentimento de solidão mesmo estando acompanhada. Com leveza e bastante humor, a protagonista apresenta ao público dilemas da sua vida, situações inusitadas e sonhos que carregava consigo.

Outra característica da personagem de Susana Vieira é que ela fala literalmente com as paredes, uma maneira que arranjou ao sentir-se sozinha. Em um certo ponto da história, Shirley decide escapar desse sentimento e faz uma viagem sozinha para a Grécia, buscando encontrar a felicidade e se conectar consigo.

Com direção de Tadeu Aguiar, Susana Vieira é quem protagoniza o monólogo. Apresentando essa personagem há oito anos, ela garante que o fim da peça é sempre uma "explosão de sensações".

"Não é uma peça fácil para uma atriz, mas é uma realização aos 81 anos, levar ao público um espetáculo tão rico, com humor, fortes emoções e fazer o público refletir, se identificar", compartilha a atriz.

Shirley é uma personagem que, segundo Susana, se aproxima muito da realidade brasileira. Para ela, a adaptação de Miguel Falabella com a sua interpretação criou uma narrativa que não teria como se distanciar da realidade. "O Miguel entende de humor e da alma feminina. Então, eu amei receber essa personagem e hoje eu a faço de uma forma muito próxima de todas nós", conta.

Falabella e Susana já trabalham juntos há muitos anos. Antes de "Shirley Valentine", ele dirigiu o espetáculo "A Partilha", que, além de Susana, tinha no elenco Arlete Salles, Thereza Piffer e Patricya Travassos.

Para a atriz que dá vida a Shirley, seu humor e o do diretor são muito parecidos e essa foi uma das receitas de sucesso da personagem. Nesse contexto, ela destaca o trabalho da equipe: "Temos o humor inteligente do Miguel, com a direção do Tadeu Aguiar e o meu tempo de atriz para o drama e a comédia".

Sobre o espetáculo que virá a Fortaleza, ela discute: "Muitas vezes eu solto uma piada e quando a pessoa percebe já está se emocionando. A força e a mensagem do texto estão presentes o tempo todo, só que contamos isso com humor, aproximamos o público da personagem e aí entramos com as emoções".

Identificação é a palavra-chave do roteiro. A protagonista conquista o público por ser a representação do que muitas pessoas vivem ou já viveram: o sentimento de se sentir desamparada.

"Eu vou ser sincera: tem de tudo e todo mundo se identifica. Tem a mulher casada com um Joel, que é muito comum; a mulher que se libertou; o gay que vive uma relação abusiva; o homem que está infeliz no casamento... Por isso que prende a atenção, todo mundo se identifica com algo", diz.

Na história, é discutida ainda a ideia de tempo que passou e de sonhos que não foram realizados. Shirley Valentine representa a ideia de que nunca é tarde para recomeçar e buscar novas perspectivas de vida. Os dilemas da vida da protagonista são comuns e podem fazer parte de qualquer pessoa.

A realização do espetáculo "Shirley Valentine" também é uma celebração da carreira de Susana Vieira, conhecida por trabalhos consagrados em teledramaturgias brasileiras. Personagens como Maria do Carmo, de "Senhora do Destino"; Branca, em "Por Amor"; Lorena, em "Mulheres Apaixonadas" e mais recentemente Cândida, em "Terra e Paixão".

A artista explica que, para ela, continuar na ativa é fundamental: "Eu amo trabalhar, o trabalho me mantém viva. Eu dediquei a minha vida ao trabalho, então, quando eu estou no estúdio, no teatro ou em um set de filmagem, eu estou inteira, eu estou 100%".

Sobre sua preparação de palco para o espetáculo que está em turnê e já a apresenta há anos, ela conta que ainda sente ansiedade como nas primeiras apresentações. "Todos os dias dessa peça, eu fico nervosa, tenho frio na barriga, eu faço uma oração pedindo ajuda aos meus pais. É claro que em cada lugar você usa técnicas diferentes, mas eu acho que o segredo é estar inteira e presente".

"Eu sou a mesma em casa, no palco e na TV", afirma Susana sobre sua presença marcante nos trabalhos já realizados. Em relação ao atual momento de sua vida, ela dispara: "Nós precisamos aproveitar a vida e não ficar reclamando, nem se lamentando. Temos que agir, ir atrás dos nossos objetivos. Eu estou aqui com 81 anos, trabalhando, encarando aeroporto, estradas e isso tudo me mantém viva e realizada. A Shirley fala um pouco sobre isso, lutar pelos seus objetivos e ser uma pessoa realizada".

Shirley Valentine