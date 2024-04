Entre filmes e series, confira as estreias da Netflix em abril

Foto: Netflix/ Divulgação O drama 'A Grande Entrevista' é uma das estreias da Netflix em abril

Em abril, o catálogo da Netflix traz novidades de filmes e séries para todos os gostos. As estreias de produções originais incluem diversas adaptações, tramas inspiradas em fatos reais e documentários instigantes. Confira algumas das estreias que chegam ao catálogo:

Ripley: Nova adaptação do livro "O Talentoso Ripley", da americana Patricia Highsmith, que em 1999 inspirou um filme com Matt Damonm, Jude Law e Gwyneth Paltrow. Agora em versão seriada e mais sombria, a trama é protagonizada por Andrew Scott. Estreou ontem, 4 de abril.

A Grande Entrevista: Em 2019, Príncipe Andrew, um dos herdeiros da rainha Elizabeth II, concedeu uma entrevista ao programa Newsnight, da BBC, em que falava sobre ser acusado de abuso sexual e de sua amizade com o condenado Jeffrey Epstein. Baseado em livro, o filme "A Grande Entrevista" dramatiza os bastidores do programa. Estreia: 5 de abril.

A Rede Antissocial - Dos Memes ao Caos: O que começou como uma comunidade de adolescentes introvertidos movidos pela solidão, com seus "memes", acabaria abalando a percepção da realidade. Estreia: 5 de abril.

Parasyte - The Grey: Adaptação do mangá de sucesso de Hitoshi Iwaaki, a produção coreana é ambientada em uma realidade distópica. Estreia: 5 de abril.

O Que Jennifer Fez?: Em 2010, a jovem Jennifer Pan visitava seus pais no Canadá quando ligou para a polícia aos prantos, alegando que eles haviam sido assassinados dentro de casa. Estreia: 10 de abril.

O Sequestro do Voo 601: Inspirada em eventos reais, a série colombiana retrata um sequestro aéreo que teve duração de mais de 60 horas nos anos 1970. Estreia: 10 de abril.

City Hunter: Na produção japonesa, Ryo Saeba (Ryohei Suzuki) é um detetive particular festeiro que acaba sendo obrigado a formar uma aliança com a jovem Kaori (Misato Morita), irmã do seu antigo parceiro de negócios, para investigar a morte dele. Recheado de cenas de ação, o filme é uma adaptação do mangá homônimo dos anos 1980. Estreia: 25 de abril.