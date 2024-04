Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 5 de abril (05/04)

Foto: Zackery Michael/Divulgação Grupo cearense faz show tributo ao Arctic Monkeys

Nesta sexta-feira, 5, o grupo cover Cold Kongs faz uma apresentação especial na Vibe 085. Reunindo os grandes sucessos da banda de rock Arctic Monkeys, a banda se apresenta no espaço localizado na Praia de Iracema à meia-noite. A festa começa às 20 horas, com o DJ Raffa Brook e a banda The Old Catz. Os ingressos estão à venda no Sympla, com valores de R$ 30.

Quando: sexta-feira, 5, das 20 horas às 4 horas

sexta-feira, 5, das 20 horas às 4 horas Onde: Vibe 085 (avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

Vibe 085 (avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 30. À venda no Sympla





Baile na Estação

A Estação das Artes realiza nesta sexta-feira, a festa “Baila Comigo”. Com início às 18 horas, o evento terá apresentações de Renato Hirco, com o show “Hirco canta Brega”. Na sequência, às 20 horas, o sanfoneiro Clementino Moura Filho sobe no palco do Complexo Cultural com o show “De pai para filho”. A entrada é gratuita, mediante capacidade do espaço.

Quando: sexta-feira, 5, a partir das 18 horas



sexta-feira, 5, a partir das 18 horas Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)



Complexo Cultural Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro) Mais informações: @institutomiranteceara



@institutomiranteceara Gratuito



Pré-estreia

A pré-estreia da série documental "Fausto: Folia das Formas" acontece nesta sexta-feira, 5, às 19 horas, no Cinema do Dragão. Celebrando os 80 anos do músico e arquiteto, o projeto audiovisual produzido pelo pesquisador Lúcio Flávio Gondim reúne depoimentos de jornalistas, políticos, arquitetos e artistas para falar sobre Fausto Nilo. Após a exibição do documentário, será realizada uma roda de conversa com o realizador e a equipe do projeto.

Quando: sexta-feira, 5, a partir das 19 horas

sexta-feira, 5, a partir das 19 horas Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito





Mulheres na imprensa

Seguindo com a programação do Mostra Substânsia, o evento desta sexta-feira, 5, irá debater sobre a presença das mulheres na imprensa cearense. Com início às 15 horas, a palestra "Literatura e Imprensa" reúne os editores da Substânsia Heloísa Vasconcelos e Talles Azigon para conversar sobre a vida e obra de Ana Facó, Alba Valdez, Henriqueta Galeno e Francisca Clotilde, as quatro mulheres que se destacaram na imprensa cearense do século XIX. O evento é gratuito e acontece na Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza (CCBNB).

Quando: sexta-feira, 5, a partir das 15 horas

sexta-feira, 5, a partir das 15 horas Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza (rua Conde D'eu, 56 - Centro)

Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza (rua Conde D'eu, 56 - Centro) Gratuito

Pocket Show

Localizado na Vila Bachá, a HiFive Discos e Bar realiza nesta sexta-feira, 5, o pocket show “Revisito”, do músico Berg Menezes. Com início às 19 horas, a apresentação do artista irá revisitar as canções produzidas durante sua trajetória na música em formato acústico e intimista. O evento também contará com tradução simultânea em Libras por Vanessa Assis.

Quando: sexta-feira, 5, às 19 horas



sexta-feira, 5, às 19 horas Onde: HiFive Discos e Bar (Vila Bachá, 5 - Meireles)



HiFive Discos e Bar (Vila Bachá, 5 - Meireles) Mais informações: @hifivediscos



@hifivediscos Couvert: R$ 15



Baile Marrom

Nesta sexta-feira, 5, o Bar Cultural Lions recebe a festa “Dale Duro”. Com início às 22 horas, o momento terá apresentações da DJ Bugzinha e Emiciomar. No repertório do evento, cumbia, dancehall, reggaeton, hip hop, funk e reggae. NA ocasião, também haverá um pocket show de Omarzin & Babylon On Fire.