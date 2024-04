O Cariri na São Paulo Fashion Week

Foto: Igor Reis / Divulgação Marina Bitu retorna ao SPFW com coleção inspirada no Cariri

Pela primeira vez na história da São Paulo Fashion Week (SPFW), uma coleção fruto de uma colaboração 100% cearense se apresenta em seu desfile. Marina Bitu, em conjunto com alunos do Senac Ceará, estreia sua coleção "Cariri: O início e o fim", carregando traços culturais da Região do Cariri nos detalhes das peças de roupa.

Foram 16 alunos, do curso de qualificação do Senac, que participaram da montagem e do processo criativo das peças que estrearão nesta edição do SPFW. Marina, em entrevista ao Vida & Arte, explica que refletiu sobre o potencial de cada aluno ao idealizar a modelagem de cada peça da coleção.

"É uma turma que tem um perfil muito diverso. Eles já dominam muitos eixos, desde ilustração, modelagem, montagem, joalheria. Muitos deles já são artesãos, outros já têm seus próprios negócios. Então, a gente fez um diagnóstico dos principais talentos que essa turma tinha a oferecer e criamos a coleção baseada nisso”, pontua a estilista.

Sobre os talentos individuais que foram explorados na criação das peças, Marina pontua habilidades que trazem a identidade de um trabalho artesanal às produções. "A turma tinha alguns destaques principais, como: o domínio em técnicas de alfaiataria, outros tinham domínio em técnicas de crochê, outros em técnicas de bordados industrial e manual", explica.

Nesta nova coleção, as peças possuem o objetivo de traduzir características dos traços culturais da Região do Cariri, e, segundo Marina, um dos grandes desafios foi justamente o de filtrar quais seriam esses aspectos, que iriam ser retratados nas produções.

A estilista afirma que: "a gente decidiu fazer uma divisão entre os tópicos da coleção. No primeiro deles falamos sobre natureza e arqueologia, depois vamos falando um pouco mais sobre os povos originários, em seguida sobre religiosidade e cultura."

A coleção também trará fortes influencias do Reisado, famoso festejo religioso presente na cultura do Cariri, onde elementos como: os adornos dos trajes dos mestres, a presença de fitas coloridas, o crochê, entre outras particularidades, serviram de inspiração para o trabalho.

Essa não é a primeira vez que a estilista fortalezense leva seu trabalho para as passarelas da São Paulo Fashion Week. No ano passado, Bitu apresentou a coleção "Funghi", também inspirada na vegetação de fungos originários do Cariri.

Sobre sua coleção passada, a artista explica que "a gente tinha um desejo muito grande de falar sobre fungos. E durante as pesquisas, de uma forma muito natural, eu descobri que os fósseis de fungos mais antigos pertenciam ao acervo da Chapada do Araripe."

E conclui: " existem aspectos da nossa história, da nossa geografia, que muitos cearenses não conhecem. A coleção 'cariri, o início e o fim' também é uma provocação para que olhemos mais para as nossas riquezas."

Marina também comenta que as coleções "Funghi" e "Cariri: O início e o fim" possuem histórias que conversam entre si, como uma continuação das descobertas dos seus estudos acerca da região nordestina.

Discorrendo sobre os aprendizados que a sua última experiência no SPFW lhe proporcionou, a artista compartilha: "acho que o principal aprendizado da última edição pra cá, foi de que a gente realmente não faz nada só. Tudo depende dessa coletividade, de trabalhar junto em parceria."

Encerrando a entrevista, Marina expressa a importância de retratar suas raízes e a história da vegetação e dos povos que viveram na Região do Cariri, no seu trabalho artístico. "Eu acho que durante muito tempo, na moda, a gente foi meio que 'forçado' a olhar para referências 'de fora' e não para as nossas próprias referências. Como designer, eu acho que sempre que você produz uma coleção, você tem a oportunidade de jogar uma luz sobre um assunto relevante.”

"Para mim, essa coleção é, de fato, um estudo. É um convite para que outras pessoas, de outras regiões do Brasil, possam olhar para a gente, possam entender e valorizar a nossa cultura, entender que ela é muito complexa,” encerra a artista.



São Paulo Fashion Week