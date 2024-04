Patrimônio da Boemia em Fortaleza, bar Mincharia segue unindo gerações

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 03.04.2024: Bar Mincharia. história do Bar Mincharia, local que está em funcionamento há 35 anos na Praia de Iracema, com foco em celebrar a memória. (Foto: Aurélio Alves/ O POVO)

Reunidos em uma das mesas do Bar Mincharia, localizado próximo ao Poço da Draga, na Praia de Iracema, estavam Lincon Machado, Jânio Soares e João Fontenele, para conversar com O POVO sobre a história do estabelecimento. Os dois primeiros, cujos cabelos brancos e rugas acumuladas no rosto denunciam a experiência, fundaram o local há 35 anos.

Fontenele é o atual proprietário da casa, que nunca saiu do lugar que ocupa, a rua Pacajus, nº 5. “Mincharia era um empresário que tinha uma loja de ferragens, coisa boa, de primeira categoria. Ficava mais ou menos por onde ele morava, na Rua Barão do Rio Branco”, conta Lincoln.

A figura a quem ele se refere é Antônio Aurílio Gurgel, conhecido por receber os amigos em casa e movimentar a Cidade com festas. “Ele era um agregador, recebia todo mundo com uma viola. Nos reuniamos toda sexta-feira, ninguém pagava nada porque ele bancava tudo por ter boas condições financeiras”, relembra Machado.

“Então quando ele morreu acabou deixando um conjunto de ‘órfãos’”, continua o aposentado. “Fizemos uma reunião no Iate (Clube de Fortaleza), juntou uns amigos para alugar uma casa na Praia de Iracema, porque o Micharia antes de falecer, morava próximo a praia, e fundamos uma sociedade sem fins lucrativos”, relembra o outro fundador do bar, Jânio Soares.

A residência que ele menciona hoje é o local ocupado pela vice-prefeitura e fica em frente ao quiosque, onde é o Bar Mincharia está localizado. Na época, funcionava como um clube de associados, com cozinha e bebida. As mesas ocupavam não só a parte interna, mas também a calçada e parte da rua.

Inaugurada em 1986, um ano após o falecimento de Antônio Aurílio Gurgel, o clube daria lugar ao quiosque cerca de 16 anos depois. Localizado na praça “O Largo do Mincharia” construída durante o governo municipal do prefeito Juraci Magalhães, em 2002. A diversão boêmia ainda acontecia na residência quando a praça foi inaugurada.

“Nós vendemos a casa, porque gerava muitos gastos, com o dinheiro que sobrou da venda, depois de nos acertamos com os funcionários, gastamos com cachaça”, conta Lincoln Machado aos risos. Inicialmente, o grupo de amigos alugava a morada boemia, mas depois a adquiriram por meio de compra de modo coletivo, encabeçada por Jânio e Audízio Aquino.

Haroldo Aragão, cunhado de João Fontenele, o atual proprietário, passou a assumir a casa. “A Praia de Iracema estava decadente, então o Haroldo assumiu e conseguiu trazer mais movimento para o lugar novamente com o quiosque. Dando sequência a uma tradição de amigos”, explica Lincoln.

“Toda sexta-feira vinham os remanescentes da velha geração, juntava cerca de 30 a 40 pessoas numa mesa. Depois da pandemia, perdemos esse hábito”, rememora Jânio. “É uma casa com 38 anos e segue sobrevivendo de uma forma bacana”, destaca Machado. O período diminuiu tanto a turma da antiga geração, que passou para 20 amigos, por causa do cansaço e porque a morte levou alguns.

A tradição, a localização e o cardápio consegue reunir um público misto, composto tanto de turistas quanto de locais. Além disso, personalidades como Fausto Nilo, Fagner, Ednardo frequentam a casa. “O Ednardo vem aqui, pede uma tacinha de vinho, senta com o grupo dele”, conta João.

João Fontenele está no bar desde 2010, quando o cunhado Haroldo faleceu, e o bar ficou a cargo do sobrinho, Carlos Aragão. “Vim ajudar ele, mas em outubro de 2023, o Carlos ficou cansado, adoentado, e o estabelecimento ficou sob minha responsabilidade”, pontua o atual proprietário. Antes do bar, ele trabalhava como gerente da Crasa.

O principal desafio enfrentado por Fontenele é recuperar o movimento que havia antes da pandemia. “Agora que estamos nos recuperando”, afirma o empresário. Além de cerveja, petiscos e arroz de camarão, carro-chefe da casa, o Mincharia recebe apresentações musicais de diversos gêneros como o pagode.

A paisagem é um dos destaques do local. Durante 6 meses, os frequentadores podem desfrutar de um bonito pôr do sol e acompanhar o nascimento da lua. A maré quando sobre também encanta os clientes, chamam de “mini-tsunami” segundo João.

Uma vez por mês, uma turma de Zouk vem ao local para praticar, aproveitando a paisagem ao ar livre para dança. Fontenele cede o espaço de forma gratuita aos artistas, que também acabam consumindo no local. Programações carnavalescas também fazem parte da agenda do bar, com ações para crianças e pessoas com deficiência.



Nascimento do Pré-Carnaval de Fortaleza

Antes de criar junto com os amigos a Confraria do Mincharia, Jânio Soares, hoje com 83 anos, foi um dos idealizadores da banda Periquito da Madame. “Isso foi mais ou menos 1982, quem inventou a expressão pré-carnaval foi a banda”, afirma Soares.

“Depois a banda veio para a praça, chegamos a fechar aqui durante as festas”, relembra Jânio. O grupo tem origem ainda na década de 1950, na época, o pai de Jânio, Joaquim Soares e os amigos eram integrantes do bloco de carnaval de rua, que levava o mesmo nome.

O bloco levava irreverência as ruas da Cidade, ao entoar os versos da marchinha “Periquito da Madame”, composta por Afonso Teixeira. Censurada por fazer alusão ao período menstrual. Na década de 1980, levando o nome como uma homenagem aos fundadores e a canção.

