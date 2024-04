Chico Anysio ganha homenagem com exposição no Benfica

Foto: Shopping Benfica/Divulgação Galeria BenficArte, no Shopping Benfica, realiza exposição que homenageia Chico Anysio

Principal nome do humor no Brasil, Chico Anysio completaria 93 anos de idade no dia 12 de abril. Nascido no município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, o comediante conquistou o País e até hoje é tido como referência na arte e cultura nacional.

Para celebrar a memória e legado do cearense, a Galeria BenficArte realiza durante o mês de abril a exposição "Chico Anysio: As faces do humor brasileiro". Com 17 obras produzidas por alunos do Curso de Belas Artes da Universidade de Fortaleza (Unifor), a mostra fica aberta à visitação de segunda-feira a domingo, das 10 horas às 22 horas, até o dia 30 de maio.

"O mês de abril foi escolhido para a exposição por homenagear o nascimento do humorista, intelectual e pintor Chico Anysio, além de ser o mês consagrado ao humor", detalha João Soares Neto, fundador do shopping Benfica.

Localizada no 1º piso do estabelecimento comercial, a Galeria apresentará o humorista cearense em suas mais diversas faces que ficaram conhecidas no audiovisual brasileiros com os personagens marcantes do humor, como o Professor Raimundo, Dr. Rosseti, Salomé e Bento Carneiro.

"Creio que os humoristas de estirpe inspiram-se na realidade social, na política, no esporte e no improvável, que sempre acontece. Personagens sempre parecem ou se assemelham a figuras públicas. O Chico durante toda sua trajetória criou mais de 200 'alter egos'", comenta o empreendedor.

Amigo de longa data do mestre do humor nacional, João Soares conheceu o artista ainda jovem devido ao convívio com Elano de Paula, irmão de Chico, e de Danilo Marques, um amigo em comum, ainda na década de 1960. Para a produção da exposição, o idealizador da galeria afirma que a curadoria foi feita com "carinho, respeito, cuidado e a dignidade que ele tanto merecia e ainda merece".

Chegando aos 25 anos de fundação em outubro deste ano, a Galeria BenficArte é o primeiro espaço focado na promoção artística em um shopping center do Estado. O fundador do Shopping Benfica adianta que a próxima exposição será do cartunista Walter Vasconcelos.

Exposição "Chico Anysio: As faces do humor brasileiro"

Quando: até 30 de abril

até 30 de abril Visitação: segunda-feira a domingo, das 10 horas às 22 horas

segunda-feira a domingo, das 10 horas às 22 horas Onde: Galeria BenficArte, no Shopping Benfica (avenida Carapinima, 2200 - Benfica)

Galeria BenficArte, no Shopping Benfica (avenida Carapinima, 2200 - Benfica) Gratuito