Série de comédia nordestina tem pré-estreia gratuita no São Luiz

Foto: Divulgação/Marieta Rios "Cassimiro e a flor da Dona Flor' tem pré-estreia no Cineteatro São Luiz

A série “Cassimiro e uma flor da Dona Flor”, dirigida por Lilia Moema Santana, terá pré-estreia nesta sexta-feira, 12, no Cineteatro São Luiz. Na ocasião, serão exibidos os dois primeiros episódios do programa televisivo, que reúne em sua trama dois personagens do imaginário nordestino.

Na narrativa, Cassimiro (Paulo Roque) é um bonequeiro que chegou à cidade e passou a se apresentar com seus bonecos no forró da Dona Flor, uma viúva de seis maridos e com seis filhos. Em meio a situações cômicas, os dois viverão um romance.

A ideia de trazer Cassimiro e Dona Flor veio da idealizadora e roteirista Ângela Escudeiro — que também protagoniza o programa como a viúva. Quando montou o projeto, ela vivenciava um momento delicado após o falecimento de sua mãe, que refletia em sua escrita.

VEJA TAMBÉM| 10 anos sem José Wilker: relembre a trajetória do ator cearense

“A ideia de escrever essa história surgiu a partir desse momento (de luto) que foi muito sofrido para mim. A minha ânsia de querer escrever algo alegre me levou a isso”, explica.

Assim, Ângela mergulhou na história do teatro de bonecos e trouxe a brincadeira do Cassimiro Coco para o audiovisual, afirmando que a ideia partiu da tristeza que sentia pelo luto e a vontade que surgiu de se “contaminar com essa alegria e falar sobre isso”.

Além do bonequeiro, há Dona Flor, uma mulher viúva de seis maridos, com um filho de cada casamento, que traz seu próprio núcleo para o seriado. “Ela se volta muito para a maternidade e aqueles maridos que já se foram — que estão lá nos porta-retratos em um balcão da sala”, elabora sobre a personagem.

Gravada na serra da Palmácia, a série também vai explorar em sua narrativa lendas que são contadas popularmente no Nordeste. É o caso da famosa história da “loira do banheiro” e a da “perna cabeluda”, que afetarão a população da cidade.

“Todo mundo começa a ficar com medo. As beatas acionam o padre, dizendo que o forasteiro trouxe o mal para o bairro”, revela.

Para a autora, incluir as lendas urbanas nordestinas é uma forma de valorizar a cultura da região, colocando-a em evidência para os espectadores. “Que a gente não se distancie dessa cultura, da raiz dessa cultura popular que é nossa casa, nosso lugar de fala”, sustenta ela, acrescentando que essa “valorização tem que partir daqui”.

Ângela está animada com a exibição que acontece no Cineteatro São Luiz. Para ela, o sentimento é de “missão cumprida”. “Uma alegria de uma sensação de paz, de tranquilidade de que tudo o que foi feito, foi com amor e paixão”, descreve.

“E com certeza um orgulho bom de estarmos podendo compartilhar com o público, por meio da tela do nosso belo e tradicional Cineteatro São Luiz, uma obra digna de tanto esforço e com talentos da nossa terra Ceará”, completa.

Segunda temporada

Apesar de não ter sido lançada ainda, a série já traz um gancho para uma possível segunda temporada. No entanto, Ângela ressalta que dependerá do apoio de um edital, assim como o que estreará agora.

A primeira temporada da obra foi feita a partir de inscrições em editais de TVs Públicas. Em 2018, a escritora se inscreveu em um edital que seria o responsável por gerar a verba para a gravação, mas o resultado só foi divulgado em 2020 e o valor liberado apenas em 2021.

VEJA| No Rancho Fundo: ator cearense rebate críticas a caracterização nordestina

“Os editais das TVs públicas precisam continuar, porque é uma chance para que possamos produzir e depois compartilhar com o público”, pontua, acrescentando que o apoio da produtora e elenco também faz diferença para realização.

Além de Ângela Escudeiro, como Dona Flor, e Paulo Roque como Cassimiro, a série traz em seu elenco nomes como Neidinha Castelo Branco, Mateus Honori, Jader Soares e Renato Severo. Ainda não há informações sobre os dias e horários de exibição na TV.

Pré-estreia "Cassimiro e a flor da Dona Flor"

Quando: sexta-feira, 12, às 19h10min

sexta-feira, 12, às 19h10min Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Gratuito

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp[