Cookies: 4 lugares para provar diferentes sabores em Fortaleza

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Cookies Empório Brownie

Os cookies, que já foram chamados de "modinha" quando efervesceram entre os jovens no início da década de 2010, hoje se consagram como um dos doces e sobremesas favoritos dos brasileiros. Mas os "biscoitos", tradução literal do termo e versão global do aperitivo, existem desde a Idade Média na Inglaterra.

Na época, os cookies surgiram por meio de testes de forno com pequenas porções de receitas de bolo. Os biscoitos crocantes que resultaram eram agradáveis ao paladar dos ingleses, tinham tempo de conservação maior e ainda harmonizavam bem com o chá da tarde.

Após séculos e diversas adaptações, o cookie chegou como é popularizado seu nome atualmente: uma massa crocante por fora e macia por dentro. O recheio nem sempre é obrigatório, mas é um "charme" que as marcas "gourmet" usam para incrementar o cardápio.

Empório Brownie

A Empório Brownie possui cinco opções de cookies: caramelo salé, romeu e julieta, nutella, chocolatíssimo e tradicional; todos por R$ 9,90 a unidade. Além dos biscoitos assados na hora, a marca também disponibiliza a linha de congelados "Na Sua Casa", que pode ser encontrada tanto nas 11 lojas da Empório Brownie quanto nos supermercados São Luiz, Guará e Pinheiro.

Onde: Sede Matriz (Rua Pereira Valente, nº 1668)

Instagram: @emporiobrownie

Cookie Mania

A Cookie Mania possui mais de 20 sabores de cookie, incluindo duas versões salgadas e uma para pets. A partir de R$ 10,99, os sabores doces estão disponíveis e, por R$ 12,99 o consumidor pode comprar a de quatro queijos ou de peito de peru com requeijão. É possível pedir um "Cookie Ice", dois cookies com sorvete de recheio, por R$ 29.

Onde: Loja Sede (R. Coronel Jucá, 263)

Loja Sede (R. Coronel Jucá, 263) Instagram: @cookiemaniabrasil





Mero Cooky

Representando o básico com bastante recheio, a Mero Cookie traz em seu catálogo 15 sabores de cookies que vão desde o tradicional com baunilha (R$ 8), até Romeu e Julieta (R$ 9). Doces individuais também viraram sabores de cookies, como é o caso do de Churros (R$ 9), Palha Italiana (R$ 9), Brownie (R$ 9) e Ouro Branco (R4 12).

Onde: R. Frederico Borges, 302 - Meireles

Cooky

Há quase três anos investindo no mercado, a Cooky possui atualmente mais de 12 sabores de cookies (a partir de R$ 7,50) e diversos subprodutos do famoso biscoito. A marca vende os Cookytos, que são palitos de cookies para mergulhar em creme de chocolate com avelã (R$ 32). Outro produto são os Cupcookies (a partir de R$ 7,50), semelhante a um muffin com massa e recheio de cookie red velvet.