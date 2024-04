North Shopping anuncia espaço com restaurantes, bar e sorveteria

Foto: Divulgação North Shopping Fortaleza anuncia novo espaço gastronômico Quintal do Nortão

O North Shopping Fortaleza anunciou a abertura do Quintal do Nortão, um novo ambiente ao ar livre, que promete proporcionar aos clientes uma experiência gastronômica diversificada, seja para compras, lazer ou happy hour com os amigos.

Com investimento de R$ 8,7 milhões, o novo espaço terá 2.000 m² com cinco restaurantes, incluindo Turatti, Pão da Vida, Frutbiss, Maria Pitanga e Big Daddy.

" 41% dos clientes do entorno do shopping costumam sair para almoçar ou jantar fora por motivos de lazer semanalmente. Nossas pesquisas também apontam que 93% dos clientes consideram o shopping a principal ou uma das principais opções de lazer", ressalta o superintendente do shopping, Paulo Alencar.

O espaço também conta com ambiente pet friendly com opções gastronômicas, espaço kids como o Parque da Zoe, programação cultural e musical.

A criação de um novo espaço gastronômico segue a tendência crescente em shopping centers. O projeto faz parte da estratégia da Rede Ancar de oferecer aos seus clientes experiências diferenciadas que vão além das compras tradicionais.

"A criação de um espaço gastronômico com o padrão de qualidade Ancar era um desejo e estamos muito felizes em poder realizá-lo no North Shopping Fortaleza. Essa expansão demonstra o compromisso da rede em oferecer o melhor que há em termos de gastronomia, entretenimento e lazer", afirma Carlos Júlio, Superintendente Regional da Ancar.