Presentear Fortaleza

Foto: Divulgação/ Priscila Prade Vanessa da Mata apresenta repertório do álbum "Vem Doce", décimo de sua carreira

Uma das capitais mais importantes do Brasil, Fortaleza completa neste sábado, 13, 298 anos de fundação. Terra do sol, do mar, da alegria e da simpatia, a capital cearense comemora seu aniversário com muita música e diversão que deve reunir público de todas as idades.

No momento mais aguardado pelos fortalezenses, a festa desta noite acontece no Aterro da Praia de Iracema, com programação gratuita iniciando às 18 horas com o grupo Essas Mulheres. Além das cearenses, o evento traz as cantoras Vanessa da Mata e Preta Gil que vão celebrar a Capital com suas canções que estão marcadas na música nacional.

Natural de Alto Garças, no Mato Grosso, Vanessa da Mata mantém uma relação de carinho com a cidade de Fortaleza. Realizando um novo show em menos de seis meses, após trazer a turnê "Vem Doce" em outubro de 2023, a artista afirma que "ama muito Fortaleza!".

"É uma cidade que respira arte e dali saíram grandes artistas que eu admiro demais. Sou sempre muito bem recepcionada, como fui da última vez e como sei que serei agora novamente, ainda mais por ser aniversário da Cidade. Vamos todos celebrar juntos essa festa", relembra.

Dona dos sucessos "Amado" e "Bo sorte", Vanessa detalha que o repertório do show em Fortaleza irá mesclar músicas de álbuns anteriores e canções do seu mais recente álbum, "Vem Doce" (2023).

"Teremos músicas novas, mas também irei passar pelos meus discos mais antigos e sucessos que, se eu não cantar, o povo vai reclamar comigo", comenta ao adiantar que haverá surpresas no show. "Vocês vão ver!".

Com 20 anos de carreira, a cantora e compositora se mantém atenta às tendências e novidades na música e segue com o objetivo de celebrar a arte brasileira, independente da forma ou estilo. Em "Vem Doce", Vanessa traz parcerias musicais com João Gomes, ícone do piseiro, e do rapper L7nnon.

Além de Vanessa, a programação de aniversário de Fortaleza também traz a cantora Preta Gil, que retorna aos palcos após a recuperação de um câncer no intestino. No repertório, sucessos como "Vá se benzer" e "Sinais de fogo".

"Eu amo a Preta, tenho um carinho muito grande por ela. É uma grande mulher e artista", revela Da Mata que declara estar aberta à uma interação entre as duas no palco do Aterro da Praia de Iracema: "Na hora a gente vê".

Aniversário de Fortaleza

Com: Essas Mulheres, Preta Gil e Vanessa da Mata

Quando: sábado, 13 a partir das 18 horas

Onde: Aterrinho da Praia de Iracema (Av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema)

Gratuito