horóscopo personare

ÁRIES

Sua produtividade tende a se elevar, visto que o Sol se desloca para o setor material. O momento tende a lhe deixar emocionalmente acessível no trato humano. No entanto, isso não indica que você deixa de se envolver em conflitos interpessoais.

TOURO

Sua postura pode ganhar força e confiança com o Sol adentrando seu signo. Momento favorável para o aprimoramento de ideias e dos processos de gestão, com uma maior interlocução com o entorno imediato.

GÊMEOS

As dificuldades podem ficar mais evidentes com o ingresso do Sol no setor de crise, o que pode lhe ajudar a se posicionar de maneira objetiva. Este momento astrológico tende a pedir desenvoltura para lidar com as demandas práticas e interpessoais.

CÂNCER

O momento pode favorecer maior atenção à vida privada, por isso busque se fortalecer emocionalmente e dar estrutura ao dia a dia, já que a Lua transita entre seu signo, na fase crescente, e o setor familiar. Procure valorizar ações colaborativas.

LEÃO

Sua disposição no trabalho tende a se elevar. É fundamental moderar a expressão emocional e buscar aprimoramento na interlocução com as pessoas próximas, pois a Lua, a princípio crescente, transita no eixo crise-comunicativo.

VIRGEM

Busque zelar por bem-estar e atuar com ética. O momento pode evidenciar a importância das ações colaborativas em prol de objetivos comuns e para atender às demandas da rotina, visto que a Lua transita entre a área das amizades, na fase crescente, e a material.

LIBRA

Tente se estruturar material e emocionalmente. Você tende a tomar as rédeas da sua vida e a se dedicar em prol das suas responsabilidades e objetivos profissionais, pois a Lua, a princípio crescente, transita entre a área profissional e seu signo.

ESCORPIÃO

O momento tende a promover reflexões profundas que ajudem no seu processo de amadurecimento e enfrentamento dos problemas, já que a Lua, a princípio crescente, transita entre a área espiritual e a de crise. Suas parcerias devem se renovar.

SAGITÁRIO

O Sol se dirige para a área do cotidiano, podendo nutrir sua saúde e disposição no dia a dia. Este momento astrológico tende a favorecer um processo de transformação interpessoal em prol da autenticidade e da coesão de interesses em suas relações.

CAPRICÓRNIO

Momento favorável para fortalecer as parcerias e estruturar as ambições em comum. O Sol tende a favorecer sua jovialidade e habilidade perante grupos ao ingressar no setor social.

AQUÁRIO

O lar tende a se mostrar mais agradável com o ingresso do Sol na área familiar, dando-lhe estímulos. Este momento pode favorecer uma atuação cuidadosa com a qualidade das rotinas, o que ajuda na promoção de bem-estar.

PEIXES

A mente e o discurso tendem a se dinamizar com o ingresso do Sol no setor das ideias. O momento pode favorecer uma fase de autoaprimoramento a partir da sua relação com grupos, o que lhe ajuda a transformar as relações interpessoais e a si mesma.





o anjo Ierathel

Confunde os maus e caluniadores, livra dos inimigos, protege os acusados inocentes, propaga as luzes, a civilização e a liberdade. Dá sobriedade, favorece a posição social; faz amar a paz, a justiça, as ciências, as artes e a Literatura. O gênio contrário favorece a ignorância, a escravidão e a intolerância. Quem nasce sob esta influência deste anjo, é inteligente, equilibrado e maduro.

O SANTO São Damião de Veuster

Nasceu em 1840, na Bélgica. Cresceu em um lar católico de pequenos proprietários agrícolas. Contrariando a expectativa do pai, que queria que ele se tornasse seu sucessor nos negócios familiares, Josef sentiu o chamado à vida religiosa. Recebeu o nome religioso de Damião. Foi ordenado sacerdote e partiu numa viagem ao Havaí, na época dominado pela lepra. Uma vez lá, ele se deparou com um cenário verdadeiramente infernal. Abandonados à própria sorte, quase mil leprosos viviam na completa pobreza material e moral, entregues à devassidão, às drogas e ao crime. O primeiro ato do padre Damião foi celebrar uma Missa. Cavou e sepultou mais de dois mil leprosos ao longo dos 15 anos que permaneceu na ilha. Ele derramou água quente no pé e não sentiu nada: havia contraído a lepra.