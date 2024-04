'Spider-Man 2' traz sequência divertida com 2 heróis e novos vilões

Foto: Peter Parker e Miles Morales são os heróis de Spider-Man 2 Divulgação/Insomniac Games

A franquia do Homem-Aranha retornou, em outubro de 2023, para o novo capítulo da sua história nos videogames. Em "Marvel’s Spider-Man 2", Peter Parker e Miles Morales dividem os holofotes, enfrentando oponentes como Kraven, Lagarto e Venom.

O jogo traz uma jogabilidade divertida, busca se aproveitar da capacidade do PlayStation 5 e está consolidado entre os principais títulos da geração.

Desenvolvido pela Insomniac Games e publicado pela Sony Interactive Entertainment, a obra é do gênero de ação-aventura e une os dois heróis em um mundo aberto maior do que antes. É possível alternar entre os Aranhas, ainda que certas missões não tragam a opção de escolha.

O título, no momento, está disponível apenas para PlayStation 5. O jogo deve ser lançado para os PCs em um futuro próximo - talvez até neste ano de 2024.

"Spider-Man 2" traz de volta personagens marcantes

Depois do sucesso de "Spider-Man" (2018), e de "Spider-Man: Miles Morales" (2020), o enredo do terceiro jogo se passa dez meses após o segundo, com Peter de volta à cidade.

A trama apresenta o retorno de Harry Osborn, amigo de Peter e Mary Jane que está tratando uma doença com o auxílio de um simbionte alienígena.

O vilão de destaque, no início, é Kraven, um caçador que busca indivíduos superpoderosos como se fosse uma prática esportiva. Homem-Areia, Lagarto e Mysterio também são apresentados. Venom, unido com Harry, é o grande antagonista em outra parte do título.

É possível jogar com Peter e com Miles em Spider-Man 2 Crédito: Reprodução/Insomniac Games

Um mérito que a obra tem é de abordar muitas narrativas iniciadas por seus dois antecessores, contribuindo para o desenvolvimento dos personagens. Ao mesmo tempo, surgem boas pontas para o futuro, pensando no terceiro jogo principal ou até em conteúdo extra (DLC) para este.

Apesar disso, um ponto negativo é que o enredo parece ter sido apressado. Indo além do potencial desperdiçado em alguns aspectos, os próprios atos da história ficaram desproporcionais.

O arco do simbionte, com Peter e na parte final com Harry, traz momentos muito bons, porém é mais curto do que o resto e não trabalha tão bem seus pontos.

A ameaça do Venom, icônico rival do Homem-Aranha, fica abaixo do esperado pelo tempo e não por fatores como motivação ou visual. Analisando a solidez da narração, o primeiro jogo, de 2018, conseguiu ser mais consistente e profundo.

Jogabilidade e missões de "Spider-Man 2"

Por já ter uma boa jogabilidade, o sistema manteve o básico: você se pendura em teias, pula, luta, esquiva e realiza combos. As novidades incluem, no combate, quatro golpes especiais com uso do botão L1 e quatro dispositivos acessíveis rapidamente com o R1.

A travessia agora conta com as excelentes asas de teia, o que melhorou muito o deslocamento pelos distritos de Nova Iorque.

Você pode jogar com Peter ou com Miles. A diferença entre eles consiste nos ataques especiais e nas missões. Em algumas você pode escolher quem preferir, enquanto que outras são acessíveis somente com um deles.

Cada um tem uma árvore de habilidades própria, compartilhando outra. Ao progredir, ficam disponíveis novas tecnologias e mais trajes - reutilizaram alguns, mas também trouxeram novidades, como os estilos para trocar cores.

Há vários trajes disponíveis em Spider-Man 2, além de melhorias nas habilidades e nos dispositivos Crédito: Reprodução/Insomniac Games

Falando das atividades extras, a fórmula é a mesma dos outros jogos: colecionáveis, quebra-cabeças, esconderijos, perseguições, testes com tempo e algumas histórias breves.

Não é ruim, mas faz falta uma seleção menos repetitiva de missões, com tarefas que consigam seguir o nível da trama principal. Tal enredo, por sua vez, teve um bom ritmo, apesar da certa quebra no último terço.



As batalhas contra os vilões principais não reinventam muito, mas são competentes e conseguem apresentar alguma dificuldade. Após completar a campanha, um modo mais difícil é liberado.

Uma atualização em março deste ano adicionou a opção de “novo jogo+”, recurso que permite jogar novamente a história, sem resetar o progresso nas habilidades. Mudanças adicionais incluíram estética (trajes, estilos) e melhorias em acessibilidade.

A parte técnica de "Spider-Man 2"

Um ponto positivo é que o mapa praticamente dobrou de tamanho, adicionando distritos à cidade. O recurso de viagem rápida utiliza o potencial do console e tornou-se realmente rápido, assim como as trocas entre Peter e Miles e os carregamentos.

Graficamente, o jogo é muito bom, com melhorias em cores, iluminação e até nos reflexos, algo esperado pelo salto de geração. Os efeitos sonoros também agradam, assim como a trilha musical.

Spider-Man 2 trouxe melhorias gráficas e até em reflexos Crédito: Reprodução/Insomniac Games

De maneira geral, dois modos estão disponíveis: performance e qualidade. O primeiro prioriza atingir 60 FPS (taxa de quadros por segundo) e o segundo visa melhores gráficos com menos FPS. Jogando no modo performance, poucas quedas de quadros foram notadas.

A dublagem em português é ótima e tem sincronia. É válido lembrar que a decisão de não traduzir certos nomes (Spider-Man, Lizard, Sandman) não parte dos dubladores. A tradução em menus e legendas está boa.

Há um bom uso dos recursos do controle DualSense, incluindo os gatilhos. Bugs graves para a jogabilidade não foram notados, o que deve ser reflexo de atualizações pontuais desde o lançamento.

O que esperar de "Spider-Man 2"?



"Spider-Man 2" é um jogo muito divertido, com melhorias na jogabilidade e no sistema de travessia. Sem reinvenções na fórmula, o título consolidou-se entre os principais da nova geração e tem seus heróis como símbolos da galeria do PlayStation.

É uma história que, apesar de interessante, se perde pela pressa na reta final. Com isso, fica a impressão de ser uma trama curta. A platina (conquista de todos os troféus) não oferece muita dificuldade e pode vir após 30 a 40 horas.

Venom é um dos principais vilões em Spider-Man 2 Crédito: Reprodução/Insomniac Games

A competência na parte técnica é elogiável e o combate é bom. O mapa, agora expandido, traz muitas atividades e não varia tanto quanto poderia. Nos títulos futuros, é possível que a Insomniac traga melhorias. O aguardado jogo do Wolverine, desenvolvido pelo estúdio e ainda sem data, pode indicar o que será feito.

Pontos positivos de "Spider-Man 2":

Jogabilidade divertida

Gráficos bons

Sistema de travessia

Mundo aberto

Aspectos técnicos e de carregamento



Pontos negativos de "Spider-Man 2":

História apressada na reta final

Missões ficam um pouco repetitivas