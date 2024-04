Streaming dedicado a animes, Crunchyroll chega ao Brasil

Foto: Crunchyroll/Divulgação "Kaiju nº 8" compõe catálogo de novo streaming disponível no Brasil

A Crunchyroll, tido como o maior serviço de streaming de animes do mundo, vai passar a oferecer o seu catálogo de produções dentro do Amazon Prime Video. Empresa norte-americana subsidiária da Sony, seu estoque inclui também midia asiática oriental, mangá, dorama e entretenimentos eletrônicos.

A incorporação ocorre com base no mesmo esquema de distribuição que inclui na plataforma de Jeff Bezos títulos de Paramount , Universal e, mais recentemente, MGM , entre várias outras.

De acordo com comunicado distribuído pelo Prime Video, na assinatura intitulada "Mega Fã" é possível baixar títulos para ver offline e acessar benefícios adicionais à medida que estiverem disponíveis. Quem já for assinante Amazon Prime poderá fazer um teste gratuito durante 14 dias.

Além do acesso à biblioteca da Crunchyroll, os clientes terão à disposição os títulos logo depois de eles terem sido lançados no Japão - a exemplo do que já funciona na plataforma original, presente em mais de 200 países e territórios. Uma parceria semelhante também será adotada na Alemanha e no México.

Entre as produções disponíveis, faz parte do acervo a nova série de monstros de ficção científica "Kaiju N.º 8", obra que deriva de manga queridinho pelo público asiático adaptado em anime pelo estúdio Production I.G.

No enredo, um mundo assolado por criaturas ameaçadoras conhecidas como "Kaiju", o protagonista Kafka Hibino sonha em se alistar na Força de Defesa do Japão para derrotá-los.

A plataforma inclui ainda "Black Butler: Public School Arc", adaptação do mangá de Yana Toboso, além de séries como "The Witch & the Beast" e "Kingdom".

A adesão precisará ser feita por assinatura extra, via Prime Video Channels, em dois planos mensais: Fã e Mega Fã. No Brasil, o primeiro custa R$ 14,99 por mês e o segundo, R$ 19,99. (Agência Estado)