Grupo Pavilhão da Magnólia celebra 19 anos com mostra especial

Foto: Allan Diniz/Divulgação Grupo Pavilhão da Magnólia celebra 19 anos de existência com mostra especial

O Grupo Pavilhão da Magnólia, coletivo de teatro, celebrará os 19 anos promovendo a 4ª edição da Mostra de Repertório. Entre os dias 18 a 28 de abril, espetáculos do currículo do grupo serão exibidos novamente na Casa Absurda e Hub Cultural Porto Dragão.

Os ingressos estão disponíveis no Sympla. Cada apresentação terá Acessibilidade em Libras e lista transfree. “Há uma festa sem começo que não termina com o fim” abre a mostra com texto e direção de Francis Wilker (DF/CE), codireção e dramaturgia de Thereza Rocha (RJ/CE).

Primeiro trabalho do coletivo a se apresentar presencialmente em Fortaleza, pós-pandemia, o espetáculo estreou em 2021. Com linguagens como performance, palestra, documentário e teatro, o espetáculo resgata vídeos, figurinos e objetos cênicos de obras anteriores para celebrar a coragem de permanecer em coletivo.

4ª Mostra de Repertório 19 anos Pavilhão da Magnólia

A agenda continua no final de semana, sábado, 20, domingo, 21, com a mostra É para os pequenos, com apresentações de “Ogroleto” espetáculo de 2015 com dramaturgia da canadense Suzanne Lebeau e direção do premiado Miguel Vellinho(RJ).



Peça "Há uma festa sem começo que não termina com o fim" Crédito: Allan Diniz/Divulgação Peça "Há uma festa sem começo que não termina com o fim" Crédito: Vivian Gradela/Divulgação Peça "A força da água" Crédito: Luiz Alves/Divulgação Peça Ogroleto Crédito: Carol Veras/Divulgação Peça "Há uma festa sem começo que não termina com o fim" Crédito: Vivian Gradela/Divulgação Grupo Pavilhão da Magnólia celebra 19 anos de existência com mostra especial Crédito: Allan Diniz/Divulgação

“A Força da Água” encerra a mostra com exibição de sexta, 26, a domingo, 28. A produção é o espetáculo mais recente do grupo, tendo estreado em março deste ano. Com dramaturgia e direção de Henrique Fontes (RN), a trama é focada na seca no Ceará. A narrativa traz desde as promessas feitas por Dom Pedro, passando pelo genocídio nos campos de concentração e no Caldeirão até as problemáticas atuais, como o fato da água não ser um direito constitucional.

Confira a programação completa

Há uma festa sem começo que não termina com o fim



Quando: quinta, 18, e sexta, 19, às 20 horas

quinta, 18, e sexta, 19, às 20 horas Onde: Casa Absurda (rua Isac Meyer, 108 – Aldeota)



Casa Absurda (rua Isac Meyer, 108 – Aldeota) Classificação: 18 anos

18 anos Capacidade: 40 lugares

Ogroleto



Quando: sábado, 20, e domingo, 21, às 17 horas



sábado, 20, e domingo, 21, às 17 horas Onde: Casa Absurda (rua Isac Meyer, 108 – Aldeota)



Casa Absurda (rua Isac Meyer, 108 – Aldeota) Classificação: 7 anos

7 anos Capacidade: 40 lugares

A Força da Água

Onde: sexta, 26, e sábado, 27, às 20 horas; domingo, 28, às 19 horas



sexta, 26, e sábado, 27, às 20 horas; domingo, 28, às 19 horas Onde: Hub Cultural Porto Dragão (rua Bóris, 90 – Praia de Iracema)

Hub Cultural Porto Dragão (rua Bóris, 90 – Praia de Iracema) Classificação: 12 anos

12 anos Capacidade: 100 lugares

4ª edição da Mostra de Repertório do Coletivo Pavilhão da Magnólia