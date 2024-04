Programe-se: Confira agenda cultural de quarta, 17 de abril (17/04)

Foto: Deivyson Teixeira Ednardo para o Projeto Memória O POVO.

Um dos nomes mais expressivos da música cearense, o cantor e compositor Ednardo lança um novo EP com canções inéditas nesta quarta-feira, 17. Além de celebrar seu aniversário de 79 anos, o artista aproveita a oportunidade para comemorar 50 anos de carreira. No EP, Ednardo revisita sua obra e resgata músicas da década de 1970, sendo uma delas "Bip Bip", composição em parceria com Belchior apresentada em 1972 na voz do cantor Claudio Ornellas na última edição do Festival Internacional da Canção (FIC).

Quando: quarta-feira, 17, às 17 horas; live às 17h30min

quarta-feira, 17, às 17 horas; live às 17h30min Onde: Iate Clube Fortaleza (Av. Vicente de Castro, 4813 - Cais do Porto); live em @ednardoreal no Instagram

Iate Clube Fortaleza (Av. Vicente de Castro, 4813 - Cais do Porto); live em @ednardoreal no Instagram Gratuito

Benício Pitaguary

O artista plástico e líder indígena Benício Pitaguary é homenageado na mostra "Somos Todos Parentes - Benício Pitaguary". Ao todo, são apresentadas 15 recriações de obras do cearense. A mostra reúne 15 obras recriadas por membros da Juventude Indígena Pitaguary da Aldeia Monguba.

Quando: abertura na quarta-feira, 17, às 9 horas; visitação de terça a quinta, das 9h às 12 horas, e sexta e sábado, das 9h às 12 horas e das 13h às 21 horas; disponível até 31/5

abertura na quarta-feira, 17, às 9 horas; visitação de terça a quinta, das 9h às 12 horas, e sexta e sábado, das 9h às 12 horas e das 13h às 21 horas; disponível até 31/5 Onde: Casa de Apoio Pitaguary (Aldeia Monguba) - Rua Santa Inês, nº 600, Monguba - Pacatuba

Casa de Apoio Pitaguary (Aldeia Monguba) - Rua Santa Inês, nº 600, Monguba - Pacatuba Gratuito

For Rainbow

Estão abertas as inscrições para a mostra de filmes da nova edição do Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero - For Rainbow. Podem participar filmes finalizados a partir de 1º de janeiro de 2022, sem restrição de duração e nacionalidade, que abordam temas LGBTQIAP e identidade de gênero.

Quando: 21 a 28 de junho de 2024; inscrições até 15 de maio

21 a 28 de junho de 2024; inscrições até 15 de maio Onde: filmfreeway/forrainbow





Dança

O coletivo MarÉHouse realiza no Centro Cultural do Banco do Nordeste (CCBNB) nesta quarta-feira, 17, o espetáculo de dança "Na Terra em que o Mar Não Bate, Não Bate o Meu Coração". A obra mergulha em uma perspectiva de corpo-festa, vivenciado dentro dos universos afro-diaspóricos da cultura House e da Cultura Funky. O trabalho reúne três intérpretes-criadores e um músico. O coletivo MarÉHouse é formado pelos artistas Coreano, Rafael Lima e Jônatas Joca. O espetáculo foi apresentado na Bienal de Par em Par em 2022.

Quando: quarta-feira, 17, às 12 horas

quarta-feira, 17, às 12 horas Onde: CCBNB (rua Conde D'Eu, 560 - Centro)

CCBNB (rua Conde D'Eu, 560 - Centro) Gratuito

Cinema do Dragão

O Cinema do Dragão exibe nesta quarta-feira, 17, o filme francês "Cinema É Uma Droga Pesada". Na obra, um diretor começa a rodar um filme sobre a luta dos trabalhadores para salvar sua fábrica, mas nada sai como planejado. A produtora quer reescrever o fim, a equipe entra em greve e o ator principal é egocêntrico. Entretanto, as coisas mudam quando um jovem aceita dirigir o making of e começa a capturar toda a confusão.

Quando: quarta-feira, 17, às 19h40min

quarta-feira, 17, às 19h40min Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$16 (inteira) e R$8 (meia); vendas em Ingresso.com e bilheteria