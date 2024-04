Com Matuê, Plantão Festival acontece em Fortaleza neste fim de semana

Foto: Luq Dias/ Divulgação Segunda edição do Plantão Festival acontece em Fortaleza nos dias 19 e 20 de abril

“Embrionário”, é assim que Matuê define a produtora 30PRAUM, criada em parceria com sua sócia Clara Mendes. Fundada em 2016 e tendo como missão inspirar um novo movimento musical no Nordeste, a gravadora vem ganhando cada vez mais espaço no cenário nacional e lançando artistas com números de destaque nas plataformas digitais.

E em 2024 lançam a segunda edição do Plantão Festival, evento criado pela produtora para estimular a cena do rap em Fortaleza, que acontece dessa vez durante dois dias,19 e 20 de abril, no Marina Park, com 18 apresentações ao todo e oito atrações a mais do que a edição de 2023.

Entre eles estão presentes além do próprio Matuê, os cantores Teto, Wiu, Djonga Major RD, 6UTTO e muitos outros.

Para o cearense, que foi o responsável pela curadoria do line-up, o festival tem como ponto de partida valorizar a cultura e fazer com que cada vez mais músicos locais ganhem destaques e possam ser reconhecidos pelos seus talentos. Além de evidenciar artistas que o público realmente deseja assistir.

“Isso é um ponto muito importante para a gente. Entendemos que o festival precisa atender a todos, então buscamos fazer um equilíbrio ali entre o que a galera quer ver e o que a gente quer colocar em destaque. Do ano passado para esse ano, houve essa melhoria, principalmente nessa frente, que é o que a gente quer”, destaca Matuê, reafirmando que faz parte da missão da empresa trazer artistas locais para dentro do line-up do evento de uma forma orgânica.

O cantor revela que o desejo em criar o próprio festival surgiu após a pandemia da covid- 19 ao fazer um show no Centro de Eventos do Ceará, onde a 30PRAUM se viu na responsabilidade de produção do evento. Para o artista, ali eles enxergaram que eram capazes de gerir o próprio festival.

“Quando a gente viu que deu muito certo, que conseguimos atender o público de uma forma diferente e entregar um show especial, criar uma experiência realmente marcante, vimos que ‘pô acho que é uma boa ideia da gente fazer um nosso próprio festival’. Foi aí que eu parei para desenvolver a questão do plantão, a marca, personagem, nome, carregar esse tipo de ‘zoeira’ essa ‘brincadeira’ que é a vibe do evento” declara o cearense.

E continua, revelando que isso já era algo que ele e Clara Mendes deslumbravam e já nos primeiros momentos de criação do projeto as principais questões tratadas eram como o line-up e o festival conectariam os jovens de Fortaleza. O resultado da primeira edição, com 25 mil pessoas e transmissão ao vivo do podcast Podpah serviram como resposta de que fizeram a coisa certa.

Clara Mendes, CEO e co-fundadora da empresa pioneira em fomentar a cena do rap e trap no nordeste, destaca que desde o início da produtora o segmento começou a crescer rapido do sul do País, mas com o tempo foi ficando evidente que era necessário existir um ecossistema que fortalecesse a presença do trap na região.

“Notamos que a nossa missão realmente é aqui no nordeste, é aqui em Fortaleza. A gente viu que precisava criar esse ecossistema aqui, então um passo lógico dentro disso seria fazer um festival de rap aqui, vimos que o mercado precisa disso, se a gente realmente quer crescer esse ecossistema é um passo necessário”, esclarece.

Para ela, a 30PRAUM possui um compromisso autêntico com a arte e que apesar do início ter sido desafiador, os números evidenciam que todo esforço valeu a pena.

“No início foi difícil, o rap não estava na fase de ter tanta aceitação e a gente sempre acreditava na arte mesmo, no produto. Então, é sobre esse compromisso autêntico que a gente tem com a arte de acreditar mesmo”, conta a CEO da 30PRAUM.



Criação da 30PRAUM

Como filosofia inicial, ao criar a 30PRAUM, Matuê conta que desejava causar impacto visual e sonoro no público. Segundo conta, a criação do selo fonográfico foi um tiro 100% no escuro, mas algo feito com uma fé de que o que estava fazendo era a sonoridade do futuro.

"Ninguém acreditava que, de fato, o trap se tornaria um som escutado pelo Brasil inteiro e que eu seria um dos artistas mais ouvidos nesse segmento. Então, a gente foi fazendo aquele trabalho de formiguinha mesmo, pra rapaziada ouvir o nosso som", conta o artista, revelando que, de pouco em pouco, sua música ganhou terreno Brasil afora.

O cantor reconhece que, a priori, muita gente teve dificuldade de abraçar o segmento e que por ser muito novo era visto como estranho, mas que, com o decorrer do tempo, foi abraçado pelo público e isso deu forças para continuar.

Hits como "Anos Luz", "Kenny G", "A Morte do Autotune" e "Vampiro" alcançaram milhões de visualizações no YouTube e nas plataformas de streaming, evidenciando o cearense como um dos principais representantes do trap nacional.

Sua ascensão no trap é considerada um fenômeno que acabou furando uma bolha musical por todo o Brasil. Matuê pondera que todo esse sucesso é "resultado de superação", pois, de lançamento em lançamento, afirma buscar evolução na imagem e som de suas composições e isso fala muito sobre a forma de trabalhar da 30PRAUM.

"A gente sempre fez valer. Eu acho que esse é o ponto da questão e aí as pessoas retribuem isso, porque a gente faz com coração e colocamos corpo e alma e, quando não tinha dinheiro, a gente colocava até o dinheiro que não tinha", revela.

Plantão Festival 2024