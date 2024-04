Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Rodrigo Marques/ Divulgação Simone celebra 50 anos de carreira com show em Fortaleza

A cantora Simone se apresenta em Fortaleza neste sábado, 20, no Iguatemi Hall. O show da artista faz parte da turnê "Tô Voltando". No repertório, canções compostas por grandes nomes da música brasileira, como Milton Nascimento e Chico Buarque, além de sucessos dos 50 anos de carreira de Simone.

Quando: sábado, 20 de abril, a partir das 19 horas

sábado, 20 de abril, a partir das 19 horas Onde: Iguatemi Hall (avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Iguatemi Hall (avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 39,60; vendas no site Bilheteria Virtual e na loja Levi's do Iguatemi Bosque

Raízes Vivas

Em homenagem ao Dia dos Povos Indígenas, celebrado nesta sexta-feira, 19, o Shopping Eusébio recebe a exposição “Raízes Vivas”, que aborda a cultura indígena a partir da escultura e da conexão ancestral. A mostra celebra a riqueza e a diversidade das tradições indígenas e reúne esculturas em cerâmica produzidas pelo artista Marcos Aurélio Serafim.

Quando: sexta-feira, 19, a domingo, 21, das 9h às 21 horas



sexta-feira, 19, a domingo, 21, das 9h às 21 horas Onde: Shopping Eusébio (Av. Eusébio de Queiroz, 1890 - Tamatanduba, Eusébio)



Shopping Eusébio (Av. Eusébio de Queiroz, 1890 - Tamatanduba, Eusébio) Gratuito



Instagram: @marcos_serafim.arte



Tributo a Alcione

Em homenagem à obra de Alcione, a cantora Mulher Barbada realiza nesta quinta-feira, 18, o show "Samba da Barbada - Especial Alcione", no Abaeté Boteco. O tributo reúne composições icônicas da trajetória de Alcione, celebrando os 50 anos de sua carreira. O repertório reúne clássicos como "Meu Ébano" e "Faz uma loucura por mim".

Quando: quinta-feira, 18, às 20 horas

quinta-feira, 18, às 20 horas Onde: Abaeté Boteco (Rua Barão de Aracati, 2899 - Joaquim Távora)

Abaeté Boteco (Rua Barão de Aracati, 2899 - Joaquim Távora) Quanto: R$ 17 (couvert)

R$ 17 (couvert) Telefone: (85) 99788.7396

Festival da Poesia

A quarta edição do Letra Viva - Festival da Poesia de Fortaleza segue nesta quinta-feira, 18. A programação se inicia no Centro Cultural Belchior (CCBel) com seminário sobre poesia. Na sequência, no Largo do Mincharia, o espaço é ocupado pelo Sarau da Poesia de Fortaleza.

Quando: quinta-feira, 18, às 18h30min e às 20 horas

quinta-feira, 18, às 18h30min e às 20 horas Onde: CCBel (Rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema) e Largo do Mincharia (Rua dos Pacajus, 5)

CCBel (Rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema) e Largo do Mincharia (Rua dos Pacajus, 5) Gratuito

Circo Zanni

O Circo Zanni vem a Fortaleza para duas apresentações neste fim de semana. Conhecido por levar ao palco o "clássico contemporâneo brasileiro", os espetáculos contam com artistas reconhecidos na área circense. A apresentação do Circo Zanni conta com a presença de uma banda ao vivo formada pelos acrobatas, trapezistas, palhaços e malabaristas.

Quando: sábado, 20, e domingo, 21, às 19 horas

sábado, 20, e domingo, 21, às 19 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 25; vendas no site Uhuu e na bilheteria





Dança

O grupo No Barraco da Constância Tem! apresenta nesta quinta-feira, 18, o espetáculo "Matéria Suspensa", resultado da 11ª edição do Laboratório de Criação em Dança da Escola Porto Iracema das Artes.