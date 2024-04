Norte em evidência: 5 casas em Fortaleza para provar sabores da região

Foto: Samuel Setubal SouL do Pará oferece um Menu Degustação para aqueles que querem conhecer a comida paraense

Duas participantes do recém-finalizado reality show Big Brother Brasil chamaram a atenção por suas fortes conexões com a cultura e tradições da região Norte, de onde vieram. Alane Dias levou os olhares para Belém do Pará e o Círio de Nazaré, e Isabelle Nogueira atraiu milhares de curiosos que queriam entender como funcionava o Festival de Parintins.

A região, contudo, já estava em destaque antes. Nos últimos meses de 2023, um trecho de uma música da cantora Joelma viralizou na internet e se tornou meme entre os usuários das redes sociais. "Eu vou tomar um tacacá/ Dançar, curtir/ Ficar de boa" - canta o trecho da canção "Voando para o Pará", lançada originalmente em 2015 e que enaltece as belezas do estado nortista.

Mas como conhecer uma pequena parcela das belezas e cultura do Norte sem sair de Fortaleza? A dica é: pela culinária.

As tradições alimentares da maior região territorial do Brasil são bem fortes. Marcada pela presença da mandioca e peixes, a culinária local é uma herança indígena, mas que se mistura com influências trazidas pelos portugueses e africanos, oferecendo ao paladar pratos ricos em temperos.

Paulo Câmara, paraense que mora em Fortaleza, afirma que as pessoas de seu estado costumam ter uma forte conexão com a comida e seu modo de preparo, além de serem "bairristas" em relação a sua cultura. O famoso Tacacá da música, por exemplo, é um tipo de sopa/caldo, tomado geralmente depois da chuva. O prato é preparado com tucupi — líquido amarelo extraído da mandioca —, goma de tapioca, jambu e camarão seco.

"É tomado na cuia, geralmente levando ela à boca. Não se come com colher, porque você tem que sorver [os ingredientes]: quando você suga vem o tucupi, a goma, o jambu", explica.

Mas o Tacacá não é típico apenas do Pará, outros estados do Norte também estão ligados ao prato, assim como acrescentam outros ingredientes em sua preparação, como o uso de cebola.

Outro que é típico em vários estados é o Açaí - o verdadeiro. Em seu processo, a fruta é colhida, levada para a feira e colocada na máquina de Açaí, onde será extraída sua polpa — esta que é consumida do jeito que sai da máquina, sem adição de açúcar ou água.

A polpa do fruto tem várias formas de ser consumida, como farinha de tapioca granulada, farinha amarela, peixe frito ou pura. "Um hábito nosso é comprar Açaí todo dia. Ele não é sobremesa, ele faz parte da refeição mesmo. 'Ah, vocês comem com peixe frito?' Também. Mas nós comemos com lasanha, com espaguete", lista Paulo.

Mas se você nunca provou comida paraense ou da região Norte no geral, Paulo indica a Maniçoba como o primeiro prato a ser provado, conhecido como a feijoada deles. Na receita, o feijão é substituído pela folha da mandioca brava, e mantém a carne de porco, linguiça paio e costelinha.

Em caso de dúvida, o SouL do Pará oferece um Menu Degustação com seis porções do cardápio, como a Maniçoba e o Arroz Paraense. A opção custa R$ 65 e oferece um pouco de cada prato, apresentando a comida paraense para novos paladares.





SouL do Pará

Onde: Rua dos Tabajaras, 640 - Praia de Iracema

Rua dos Tabajaras, 640 - Praia de Iracema Horário de funcionamento: quarta a domingo, às 17h30min às 22 horas

quarta a domingo, às 17h30min às 22 horas Mais informações: @souldopara_





Tambaqui La Brasa

Que tal uma opção para provar a culinária do Amazonas? O Tambaqui La Brasa tem como carro-chefe o peixe que dá nome ao restaurante: o tambaqui. O animal é abundante no Rio Amazonas e é bastante utilizado em comidas típicas do estado, como na Caldeirada de Tambaqui.

"É o peixe que representa o Amazonas, Manaus. A gente diz que ele é o nosso reizinho", declara. O cardápio é repleto de delícias da culinária amazônica, mas a banda do peixe, que é sem espinha, assado na brasa, é o carro chefe da casa. O médio custa R$ 115. A casa também oferece um empório que vende bebidas da região, como o refrigerante Baré e a cerveja Cerpa, além de farinhas e temperos da localidade.

Onde: rua Nova Esperança, 687 - Dias Macedo

rua Nova Esperança, 687 - Dias Macedo Horário de funcionamento: terça a domingo, de 11 às 15 horas

terça a domingo, de 11 às 15 horas Instagram: @tambaquilabrasa

@tambaquilabrasa Telefone: (85) 98611.2011





Tipiti Restaurante e Varanda Tipiti

A forte presença de paraenses em Fortaleza motivou, em 2019, a abertura do restaurante Tipiti. De acordo com Vânia Sousa, o cenário foi visto como uma forma de "matar a saudade de muitos paraenses". Com o destaque recente na mídia, a procura pela gastronomia do estado tem aumentado. O Tacacá é o mais buscado.

"Uma explosão de sabores que é a dormência do jambu e o sabor cítrico do tucupi", explica sobre as sensações a serem sentidas com a sopa.

Tipiti Restaurante

Onde: rua República do Líbano, 1080, Varjota

rua República do Líbano, 1080, Varjota Horário de funcionamento: terça a sábado, das 11 às 22 horas/ domingo e feriado, das 11 às 21 horas

terça a sábado, das 11 às 22 horas/ domingo e feriado, das 11 às 21 horas Informações: @tipiti_restaurante

Varanda Tipiti

Onde: av. Viena Weyne, 231 - Lago Jacarey

av. Viena Weyne, 231 - Lago Jacarey Horário de funcionamento: quarta a segunda, das 17 às 22h30min

quarta a segunda, das 17 às 22h30min Informações: @varanda_tipiti



Casa Paraense

A Casa Paraense oferece um ambiente com itens de decoração que remetem e pratos como o famoso Açaí, o verdadeiro, e o Vatapá de Camarão. Há também pratos completos, como o Vereguete, que leva carne de caranguejo, arroz paraense, vatapá e farofa de camarão. O prato custa R$ 50 e serve uma pessoa.

Onde: rua Barão de Aracati, 950 - Aldeota

rua Barão de Aracati, 950 - Aldeota Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 11 horas às 15h e das 18 às 22 horas | domingo, das 11 às 15h

segunda a sábado, das 11 horas às 15h e das 18 às 22 horas | domingo, das 11 às 15h Instagram: @misturaparaensefortaleza

@misturaparaensefortaleza Telefone: (85) 99272.2967