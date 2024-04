Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 19 de abril (19/04)

Foto: Reprodução Cinema do Dragão estreia filme sobre o cantor e compositor Lupicínio Rodrigues

Uma das estreias do Cinema do Dragão é o filme "Lupicínio Rodrigues: Confissões de um Sofredor". Dirigida por Alfredo Manevy, a produção utiliza imagens de arquivos que retratam a trajetória do músico e compositor Lupicínio Rodrigues. O artista se tornou conhecido por escrever canções sobre amores e desafetos.

Quando: sexta-feira, 19, às 20 horas

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$8 (meia) e R$16 (inteira); vendas na bilheteria do Dragão ou em Ingresso.com





Música

O compositor, produtor e multi-instrumentista mineiro Douglas Malharo se uniu ao também compositor, cantor e produtor Daniel Lemos, para uma turnê de seis shows pelo Brasil. Malharos, por sua vez, abriu mais de 15 shows para grandes nomes da música brasileira como Cássia Eller, Paralamas do Sucesso, Guilherme Arantes, Zé Ramalho e Beto Guedes.

Quando: sexta-feira, 19, às 20 horas

Concerto

A Orquestra Jacques Klein retoma as atividades com o Coral Vozes de Iracema nesta sexta-feira, 19, com concerto realizado na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As músicas apresentadas serão guiadas pelo maestro Luis Mauricio Carneiro. Interessados devem retirar os ingressos na plataforma Sympla.

Quando: sexta-feira, 19, às 20 horas

Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (rua Soares Dutra, 49 - De Lourdes) Gratuito

Espetáculo musical

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) recebe apresentação do espetáculo musical "A Maldição da Casa Usher", do Grupo Travessia Coletiva. A montagem é baseada no conto "A Queda da Casa Usher", de Edgar Allan Poe, e apresenta Christian Usher. Após fugir do casamento, ele é confrontado com seu passado ao receber a notícia da amada Ofélia.

Quando: sexta-feira, 19, às 19 horas

CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito