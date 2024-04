Escritora lança livro em que explora sua ancestralidade familiar

Foto: Arquivo pessoal Escritora Elizabeth Maia Fernandes lança livro neste sábado, 20

Alguma vez já se perguntou quem seriam seus antepassados? Ou de qual nacionalidade vem a sua família? A escritora Elizabeth Maia Fernandes vem realizando, há dez anos, uma pesquisa de busca sobre suas raízes familiares.

Irmã de Maria da Penha Maia Fernandes, a escritora está lançando um livro que é resultado de sua pesquisa aprofundada acerca da própria família. O trabalho aborda as raízes judaicas dos parentes a partir de um casal de portugueses que vieram para o Brasil séculos atrás. "Em Busca da Estrela" terá um evento de lançamento neste sábado, 20, na Galeria Benficarte, localizada no primeiro piso do

Shopping Benfica.

Seu novo trabalho é uma continuação de suas pesquisas iniciadas em 2012 com o livro "Fragmentos do Tempo", no qual resgata a árvore genealógica da família Maia Fernandes, partindo dos seus ascendentes do século XVI até os descendentes das gerações mais recentes. "Em Busca da Estrela" faz alusão à Estrela de Davi, símbolo importante para a religiosidade judaica que representa a proteção contra o mal.

"Certo dia, eu estava conversando com meu sobrinho Vitor pelo telefone e ele falou assim: 'tia, a gente tem algum antepassado judeu?' Eu disse: 'acho que sim', mas foi algo que passou despercebido na época em que escrevi o primeiro livro. Então, comecei a me aprofundar e descobri que nós temos uma ascendência judia".

Sua pesquisa levou-a até um casal de portugueses que lhe chamou a atenção e lhe inspirou para escrever a obra. "Comecei a colher informações, contratei uma pessoa para buscar realmente mais detalhes sobre a comunidade israelita de Portugal e encontrei um casal judeu, em 1492, no século XV, que foi obrigado a se converter ao catolicismo, fugindo da inquisição na península ibérica", desenvolve a escritora.

Em entrevista ao Vida&Arte, Elizabeth menciona que o interesse pelo passado começou em sua infância. Ela afirma sempre ter sido uma criança curiosa. "Eu sou uma pessoa muito curiosa, gosto de histórias, gosto muito de saber sobre família. Quando pequena, eu era muito curiosa em saber das novidades, saber 'quem era fulano?', 'o que ele gostava?'".

Beth compartilha que essa sua curiosidade inata foi influenciada por sua avó, que sempre lhe contava histórias do passado. Em um desses relatos, Elizabeth recorda que a avó mencionava encontros com o "Lampião" e afirma serem verídicos.

"Eu conversava muito com a minha avó e ela era muito esperta. Ela contava que já tinha conhecido o lampião e não era fantasia não, era coisa séria mesmo. E eu ficava entusiasmada com a geração passada. Com histórias de quando não havia luz, não havia ferro elétrico. Isso me deixava fanática pelas coisas," relembra com alegria.

Sobre o processo de coleta de informações para a escrita de seus livros, Beth afirma que utilizou do auxílio da internet para coletá-las. "A internet me ajudou demais a encontrar livros on-line. Eu cheguei em alguns sites confiáveis e complementava as informações. É só saber a fonte mais correta e mais confiável para se pesquisar. Sou muito grata a esta tecnologia".

O lançamento do livro, no Shopping Benfica, será uma cerimônia especial onde a escritora se fará presente. Além de apresentar seu novo projeto, Elizabeth pretende fazer uma homenagem ao sobrinho Vitor.

A escritora também comunica a importância, para ela, de fazer esse resgate histórico. "É de uma importância muito grande você conhecer as raízes, porque através delas você pode ver a luta, os sofrimentos, as coisas que passaram para chegar até a mim hoje", explica.

"Antes de mim existe toda uma cadeia de pessoas que passaram por necessidades, por coisas boas, coisas ruins, mas que passaram pela superação. Aí vem o caso de minha irmã, minha irmã é uma mulher que se sobressaiu pela superação dela. Eu acho que nossa família é de muita força", finaliza a escritora.

Lançamento do livro "Em Busca de Uma Estrela"