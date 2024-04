Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 20 de abril (20/04)

Foto: Pandora Filmes/Divulgação O Cinema do Dragão exibe neste sábado, 20, o longa austríaco "Clube Zero"

O Cinema do Dragão exibe neste sábado, 20, o longa austríaco "Clube Zero". Dirigido por Jessica Hausner, o filme concorreu à Palma de Ouro no Festival de Cannes em 2023. A obra apresenta uma nova professora escolhida para dar aula de nutrição em uma escola. Gradualmente ela aumenta sua influência sobre um seleto grupo de alunos, e com isso acentua-se a dúvida se ela é uma professora amável ou líder de um culto — ou até se se trata de uma seita ou dieta disciplinada.

Quando: sábado, 20, às 19h50min

sábado, 20, às 19h50min Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$16 (inteira) e R$8 (meia); vendas em Ingresso.com e na bilheteria

Valdo Aderaldo

O compositor Valdo Aderaldo apresenta repertório autoral no Centro Cultural do Banco do Nordeste (CCBNB). Ao lado do guitarrista e flautista Moacir Bedê e da flautista Thais Costa, ele leva canções que marcaram sua carreira.

Quando: sábado, 20, às 19 horas

sábado, 20, às 19 horas Onde: CCBNB (rua Conde D'Eu, 560 — Centro)

CCBNB (rua Conde D'Eu, 560 — Centro) Gratuito





D'Kebrada

A Caixa Cultural Fortaleza recebe o espetáculo "D'Kebrada - Memórias de Um Território", apresentado pela companhia de dança CorpoMudança, do Instituto Katiana Pena (IKP). A obra integra o Festival Fortalezas Culturais e visa trazer as memórias dos primeiros moradores do Bom Jardim, retratando suas ciências no início da história do bairro.

Quando: sábado, 20, às 18h30min

sábado, 20, às 18h30min Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito; ingressos distribuídos a partir das 16 horas





Trem das Cores

O Grupo Mirante de Teatro Unifor divulga o espetáculo "Trem das Cores", inspirado na Semana de Arte Moderna. A obra aborda o encontro das personagens Ansila e Tarlita.