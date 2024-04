Silvero Pereira fala de projetos e do espaço do teatro em Fortaleza

Foto: Rede Globo/ Divulgação Silvero Pereira vence o The Masked Singer Brasil com o personagem Bode Rei

Com o show "O Canto do Bode Rei" marcado para este domingo, 21, no Cineteatro São Luiz, a conquista do título de campeão do The Masked Singer Brasil e sendo voz do audiobook de "Iracema", obra de José de Alencar, Silvero Pereira vive um momento de grandes realizações na carreira.

Seu projeto mais próximo, o espetáculo no Cineteatro, tem ligação com a trajetória trilhada na competição da qual saiu vitorioso. Em entrevista ao programa Pause, com os jornalistas Clovis Holanda e Renato Abê, o multiartista falou ter sido especial participar do reality, apesar de ter sido um dos seus trabalhos mais difíceis.

"Além da claustrofobia (por causa da fantasia), é um trabalho muito intenso. O programa foi gravado em um mês e dez dias, por conta da agenda de Carnaval da Ivete", explicou. Além da rotina preenchida de treinos e preparativos, havia também as gravações seguidas de episódios.

O resultado, no entanto, foi satisfatório, desde a preparação às performances. "Eu não era o melhor cantor, mas o programa não é sobre ser o melhor cantor. É sobre carisma, fantasia, performance, dialogar", sustenta.

Com o show "O Canto do Bode Rei", a plateia cearense ouvirá ao vivo o repertório apresentado no programa, do qual o ator esteve envolvido diretamente com a produção. "Eu interferia muito com os criadores, com a coreógrafa, com a música, a luz. Então a gente entrava em um acordo e construía juntos aquela cena", contou. E completou: "E aí, levava um pouco do meu teatro, do meu lugar de diretor, para a cena e funcionou".

Falando em teatro, outro projeto do artista está às vésperas de uma estreia: o espetáculo "Pequeno Monstro" inicia no dia 30 de maio sua temporada no Rio de Janeiro. De acordo com ele, a montagem segue uma sequência da dramaturgia que apresentou até agora e seu amadurecimento na área.

"É sobre um olhar do Silvero de 42 anos para o de sete anos, essa criança viada, essa criança bicha. Essa criança violentada por sua sexualidade pelo seu comportamento, trejeito de mão. Pela forma de querer se vestir e falar", revelou.

A peça pretende mostrar como o adulto tenta impor sua verdade, a partir de seu sentimento de superioridade e entendimento de mundo, a verdade de uma criança.

O espetáculo, entretanto, não tem previsão de apresentação em Fortaleza. A razão que ele aponta é não existir teatros na Capital que possibilitem fazer uma temporada longa. Com as circunstância desfavoráveis, a montagem será levada para o Rio de Janeiro, onde

Silvero conseguiu fechar dois meses de apresentação.

Ele critica o descaso que isso representa ao trabalho dos artistas da Cidade, que passam meses estudando para o desenvolvimento da peça e são oferecidos apenas quatro dias de temporada. "Como esse espetáculo ganha corpo?", questiona.

"E como esse espetáculo ganha outros espaços, vai para festivais ou outros editais, se ele não teve tempo de maturação, porque o único tempo que ele teve foi de ensaio?", emenda o questionamento.

Para o ator, as políticas públicas que envolvem a área cênica de Fortaleza são totalmente "decadentes", apontando que não há formação de profissionais e de plateia, apontando um descuido por parte da Secretaria da Cultura.

"Hoje, Fortaleza não tem teatro. Quando comecei em 1997, tínhamos uma média de 10 a 12 teatros funcionando, mais de 20 grupos em cartaz, programações gratuitas em diversos espaços. Se olharmos hoje, não existe", lamentou.

"É triste para mim chegar no Theatro José de Alencar, um lugar que foi minha casa e trabalhei, e ver que não existe programação. É triste andar pela cidade e perceber que não existem grupos de teatro em cena por conta desse equipamento", exclama.

Voz para audiobook

Um dos livros mais importantes da literatura brasileira, "Iracema", obra do cearense José de Alencar, ganha agora uma versão em áudio na voz do ator Silvero Pereira.

O audiolivro ficou disponível nesta sexta-feira, 19, com exclusividade no catálogo da Audible, plataforma da Amazon.

O livro "Iracema" foi publicado pela primeira vez em 1865 e é considerado um dos mais importantes da primeira fase do Romantismo no Brasil. A data de lançamento do audiobook celebra o "Dia dos Povos Indígenas".

O enredo conta a história de amor de Martim Soares Moreno, um homem branco, e Iracema, descrita como uma "índia virgem dos lábios de mel". A personagem representa a natureza e a inocência enquanto o colonizador Martim representa a cultura europeia. O encontro do casal também dá início à criação da lenda do surgimento do estado do Ceará.

Em Fortaleza existem três estátuas em homenagem à obra de José de Alencar - localizadas na Praia de Iracema, Praia do Mucuripe e Lagoa da Messejana. (Carolina Passos)

