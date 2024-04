Foto: MIS/Divulgação MIS segue com programação do "Abril Indígena" neste domingo, 21

O Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS - CE) realiza a programação "Das Coisas Que Aprendi Ouvindo", parte do projeto Abril Indígena, que marca o Dia dos Povos Indígenas. A data é celebrada no dia 19 deste mês. Neste domingo, 21, acontece uma apresentação musical de Thynia Thudya, grupo indígena da etnia Fulni-ô. A ação segue com fala aberta de Txhyfia Caique, Kafytxwa Awinan e Thinya klusá Klauber.

Quando: domingo, 21, das 17h às 19 horas

Onde: Praça do MIS (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Gratuito

Choro

Neste domingo, 21, o Esquina Brasil apresenta o "Esperando o Choro com Feijoada". A música será comandada por Macaúba do Bandolim, considerado mestre do choro e maior bandolinista do Ceará. O instrumentista estará acompanhado de músicos parceiros. Nos demais dias da semana, a programação do espaço localizado na av. Antônio Sales segue com DJ Alan Morais, DJ Nego Célio, Juruviara e DJ Guga de Castro.

Quando: domingo, 21, às 12 horas

Onde: Esquina Brasil (av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)

Quanto: couvert por R$ 10

Diretoria Vibes

O fim de semana em Fortaleza segue com animação das casas de shows da capital cearense. Uma das opções é a Diretoria Vibes, que encerra a programação musical no domingo, 21. O estabelecimento realiza o "NumaVibe" com a participação de Semente Brasileira, Lukinha e Felipim.

Quando: domingo, 21, a partir das

12 horas

Onde: rua Frederico Borges, 125 - Meireles

Quanto: couvert por R$ 20 até às 17h

Ingressos no aplicativo Make My Night

Samba do Gera

O Moto Libre traz novamente a cadência do samba com o evento "Samba do Gera". O momento promete o encontro de quatro nomes da nova geração do gênero: Gabi Nunes, Dipas, Theresa Rachel e Paulinho Brasa. A abertura do espaço será realizada às 16 horas e a festa segue até às 23 horas.

Quando: domingo, 21, a partir das 16 horas

Onde: Moto Libre (av. Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 30

Ingressos disponíveis no Sympla

Recreação

O Grand Shopping, localizado na Messejana, prepara um fim de semana recheado de atividades para as crianças. No domingo, 21, os pequenos podem aproveitar com brincadeiras e jogos divertidos comandados por uma equipe de recreação. Os jovens também poderão se divertir com os escultores de balões, que vão criar personagens.

Quando: domingo, 21, a partir das 17h

Onde: Praça de Alimentação do Grand Shopping (av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana)

Gratuito