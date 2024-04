Ceará Filmes é aposta de avanços no ano do centenário do cinema cearense

Foto: Divulgação / Centro Dragão do Mar Cinema do Dragão recebe programação especial do Festival For Rainbow

As produções do audiovisual cearense vivem momento de prosperidade dentro e fora do Brasil. Em 2023, por exemplo, "Estranho Caminho", de Guto Parente, venceu três categorias no Festival de Tribeca, em Nova York, entre elas a de Melhor Filme. Dez anos antes, Halder Gomes conquistou o público nacional com "Cine Holliúdy", que além de uma sequência, ganhou um seriado na TV.

Agora, um novo passo:neste ano, Karim Aïnouz disputa a Palma de Ouro, principal honraria do Festival de Cannes 2024, com o longa "Motel Destino".

Por trás desses marcos, uma trilha segue sendo desenhada com inúmeros nomes, seja na produção ou atuação. Luiz Carlos Barreto, Eusélio Oliveira, Rosemberg Cariry, Roberta Marques, Ticiana Augusto Lima, Karim Aïnouz e tantos outros nomes de diferentes gerações são protagonistas dessa história.

O primeiro a aparecer no topo dela é Adhemar Bezerra de Albuquerque. Em 15 de outubro de 1924, ele exibiu a "Temporada Maranhense de Foot-Ball no Ceará", no Cine Moderno, localizado no Centro de Fortaleza, considerado o primeiro filme creditado a um cearense a ser rodado. Em 2008, a lei estadual nº 14.166 reconheceu a data como o Dia Nacional do Audiovisual Cearense.

Este ano, a efeméride completa seu centenário e, como comemoração, equipamentos culturais do governo do Estado ligados ao audiovisual aderem programações voltadas à data.

Entre as celebrações, a homenagem que aconteceu ao cineasta Luiz Carlos Barreto em março, chamou a atenção por um anúncio específico: a criação de grupo de trabalho sobre o programa Ceará Filmes. Mas o que essa nomenclatura significa?

Ela foi citada pela primeira vez em dezembro de 2021, quando o então governador Camilo Santana sancionou a lei nº 17.857, que instituiu o programa estadual de desenvolvimento do cinema e audiovisual — programa Ceará Filmes, e criou o sistema estadual do cinema e audiovisual.

As normas e diretrizes da legislação que criou o projeto prevê que ele fortaleça eixos da cadeira produtiva do setor, como a criação, distribuição e infraestrutura.

"Esse programa Ceará Filmes seria para pensar políticas públicas e, ao mesmo tempo, executar essas ações dentro desses eixos", explica Camila Vieira, coordenadora de Cinema e Audiovisual da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult CE).

Dois grupos de trabalho foram formalizados para realizarem as pesquisas para o desenvolvimento do projeto, formado por integrantes da rede pública de equipamentos que trabalham com audiovisual, representantes do setor e da Secretaria.

"Um desses grupos de trabalhos estaria voltado para pensar um projeto para desenvolver uma pesquisa com mapeamento de dados e de indicadores do setor", conta.

E completa: "Em paralelo, o outro grupo iria pensar um projeto para a criação de um seminário, para se discutir e sair desse seminário com um resultado de qual seria o melhor modelo para funcionamento e implantação definitiva do Ceará Filmes".

Roger Pires, diretor da associação Ceará Audiovisual Independente (CEAVI), é um dos participantes do grupo de trabalho. Animado com a ideia, que está em suas etapas iniciais, ele explica que o desenvolvimento de um programa que atue independente da pasta pública responsável pela gestão cultural ocorre pelas demandas que o setor apresenta.

"Poderíamos estar fechando acordos, parcerias, distribuindo com mais eficiência os recursos do audiovisual, mas não se consegue porque a Secult realmente não dá conta", elabora o cineasta, argumentando sobre a demanda que a Secretaria tem das 12 linguagens culturais.

O rascunho da Ceará Filmes encontra inspiração em duas empresas públicas existentes em São Paulo e no Rio de Janeiro. A Spcine e a RioFilme são voltadas para atuar na área, seja com cinema, TV ou outras atividades do audiovisual de cada estado em que estão localizadas.

Para além da inspiração, Roger defende que o programa seja feito aos moldes das duas empresas, tendo uma gestão autônoma e um caixa próprio, independente da Secult CE.

Já Wolney Oliveira, também cineasta cearense, acredita que a estrutura leve de uma agência se mostra uma proposta melhor, se baseando no que é feito na Ancine (Agência Nacional de Cinema). Mas apesar da preferência, o "sonho" do diretor é que a Ceará Filmes "saia do programa para a agência ou empresa".

Ele afirma que a implementação do projeto será uma forma de investimento no setor que, mesmo com todos os avanços dos últimos anos, ainda carece de atenção. Ele aponta, por exemplo, a importância que o audiovisual representa para a economia em outras localidades do mundo e que, com investimento correto, o mesmo pode acontecer no Ceará.

"O governo [estadual] e a prefeitura [de Fortaleza] precisam ver o audiovisual como uma atividade fundamental, geradora de emprego e de rendas, e que pode se tornar uma indústria", pontua.

Mas apesar da animação para a proposta para o que está se desenhando, a implementação da Ceará Filmes ainda não tem data, apenas um prazo para a conclusão das pesquisas dos grupos de trabalho — dezembro de 2024.

A verba para a sua criação, seja como empresa ou agência, também ainda não está decidida. Segundo a Secult: "O projeto ainda está em concepção. Tão logo seja concluído, serão analisados possíveis parceiros e orçamento", alega.





A definição fornecida pela Oxford Languages, uma das maiores editoras de dicionários do mundo, aponta as definições de empresa e agência.

Empresa: "Organização econômica, civil ou comercial, constituída para explorar um ramo de negócio e oferecer ao mercado bens e/ou serviço".

Agência: "Estabelecimento que, mediante retribuição, se destina a prestar serviços como intermediário em negócios alheios".

Trazendo a definição para a Ceará Filmes, Wolney Oliveira explica o porquê acredita que ela funcionará melhor como uma agência do que uma empresa:

"Ela tem uma estrutura menos burocrática do que uma empresa. E uma agência pode conseguir financiamentos de fundos internacionais de uma maneira mais fácil do que uma empresa".

E completa: "É uma coisa, digamos, mais moderna e mais ágil para viabilizar recursos".

Linha do tempo

Alguns programas e ações surgiram para a fomentação do audiovisual no Brasil e no Ceará, como a Empresa Brasileira de Filmes S.A (1969) e o Conselho Nacional de Cinema (1976) - mas ambos já extintos.

Confira linha do tempo com data de instituição de alguns dos marcos no cinema e audiovisual a partir dos anos 2000:

2001:

Agência Nacional do Cinema, Conselho Superior de Cinema e Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional

2006:

Programa de Incentivo à Qualidade do Cinema Brasileiro, Fundo Setorial do Audiovisual, Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro, Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Infraestrutura do Cinema e do Audiovisual

2008:

Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual

2019:

Programa de Apoio à Participação Brasileira em Festivais, Laboratórios, Workshops, Eventos de Mercado e Rodadas de Negócios Internacionais

2021 (Ceará):

Programa Estadual de Desenvolvimento do Cinema e Audiovisual, Programa Ceará Filmes, Sistema Estadual do Cinema e Audiovisual