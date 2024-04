Biografia conta história de vedete famosa como 'Estrela de Madureira'

Foto: Funarte/Divulgação Projeto Brasil Memória das Artes guarda registros da artista Zaquia Jorge

Falecida no fim da década de 1950, Zaquia Jorge teve pouco tempo de vida, mas o suficiente para marcar a história de Madureira, bairro localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. Vista como uma mulher à frente do seu tempo, ela desafiou o estigma de mulher desquitada, abriu mão da guarda do filho e alcançou o estrelato no teatro de revista - gênero teatral composto de números falados, musicais e humorísticos que alcançou grande popularidade no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, pela crítica bem-humorada a respeito do cotidiano do País. Além disso, Zaquia atuou no cinema brasileiro emergente e fundou o Teatro de Madureira antes de completar 30 anos de idade.

Tendo como objetivo tirar a atriz da invisibilidade, o escritor e jornalista Marcelo Moutinho decidiu escrever a biografia "Estrela de Madureira: A trajetória da vedete Zaquia Jorge, por quem toda a cidade chorou" e lançá-la neste ano, quando Zaquia completaria 100 anos de vida. Ao longo do livro, Marcelo conduz o leitor não só pela história da atriz, mas também pela transformação cultural ocorrida no Rio de Janeiro entre as décadas de 1940 e 1950.

Nascido em Madureira, o autor cresceu ouvindo "Estrela de Madureira" e "Madureira chorou", músicas feitas após a morte de Zaquia como forma de homenageá-la. "Então a imagem dessa vedete meio misteriosa sempre esteve no meu imaginário. Mas eu não sabia muito bem quem ela tinha sido, o que tinha feito, e na medida em que eu fui virando adulto, eu percebi que isso não era só comigo. Quem tinha alguma referência da Zaquia Jorge era por causa dessas duas músicas e pelo fato dela ter aberto o primeiro teatro numa área periférica do Brasil. Mas ninguém sabia muito sobre a vida dela", lembra Marcelo sobre o que o inspirou a biografá-la.

Sendo esta a primeira biografia do escritor, ele explica sobre as dificuldades enfrentadas, principalmente por ter feito boa parte durante a pandemia de Covid-19, o que quase o impossibilitou de realizar entrevistas e consultar acervos. Além disso, Marcelo relata que o fato de Zaquia ter morrido ainda aos 33 anos faz com que poucas pessoas que conviveram com ela ainda estejam vivas para passar a história dela adiante.

Ainda sobre o processo de feitura do livro, estar acostumado com o gênero ficcional impactou na escrita do jornalista. "Quando você vai escrever ficção, ela é centrada na inventividade. Você pode inventar o que você quiser. E quando você vai fazer um livro de história, você não pode fazer isso. Todas as vezes em que eu me deparei com espaços em branco, hiatos, eu não podia simplesmente inventar uma narrativa e colocar ali. Eu tinha que separar muito bem o Marcelo ficcionista do Marcelo que estava fazendo um trabalho de historiador", detalha.

Escritor e jornalista, Marcelo Moutinho sempre teve fascinação pela palavra e escolheu o jornalismo como porta de entrada nesse meio. Ao longo da carreira, atuou como jornalista em vários veículos, mas a literatura sempre esteve em seu coração.

Como escritor, conquistou o Prêmio Jabuti 2022 na categoria Crônica, com "A lua na caixa d'água" (Malê), e o Prêmio Clarice Lispector 2017, da Fundação Biblioteca Nacional, com a seleta de contos "Ferrugem" (Record). Publicou também os livros "A palavra ausente" (Malê), "Rua de dentro" (Record) e "Na dobra do dia" (Rocco), além de obras voltadas para as crianças.

"Estrela de Madureira: A trajetória da vedete Zaquia Jorge, por quem toda a cidade chorou" é a primeira biografia lançada pelo autor, mas ele promete não parar por aí. Para quem anseia por um novo livro, Marcelo promete, em um futuro próximo, lançar um livro de contos e uma nova biografia.

Estrela de Madureira