Festival Plantão reúne 30 mil pessoas em torno do rap em Fortaleza

Foto: Gabriel Brasil/ Divulgação Segunda edição do Plantão Festival acontece em Fortaleza nos dias 19 e 20 de abril

Fortaleza se tornou palco do rap nacional mais uma vez. Ao longo da sexta-feira, 19, e do sábado, 20, mais de 30 mil pessoas participaram do Plantão Festival, evento realizado pela produtora cearense 30Praum, reunindo artistas como Matuê, Teto, Wiu e Djonga. Para os organizadores, o momento surge como uma celebração da cultura urbana.

No Marina Park Hotel, apresentações de 18 diferentes artistas deram o tom de um evento que custou mais de R$ 5 milhões. Cofundadora e CEO da 30Praum, Clara Mendes, afirma não poder revelar números mais concretos, mas revela que o Plantão "já superou todas as expectativas".

"Estamos acreditando no projeto e acreditamos que ele vai gerar ainda mais frutos no futuro", aponta.

Entre os principais nomes da cena artística brasileira, o cearense Matuê é um dos responsáveis por trazer mais atenções do País sobre Fortaleza. Conhecida como "capital do trap", "Fortal City" é cantada como uma "vibe diferente" em seu repertório que alcança bilhões de números em plataformas digitais.

O artista comenta que um dos principais objetivos do projeto é poder incluir e apresentar cada vez mais nomes de artistas conterrâneos.

"A gente busca não só inspirar essa rapaziada, mas ativamente trazer novos artistas da nossa área na medida em que novos artistas vão surgindo. A gente tem interesse em dar uma força. Assim como eles agregam muito ao nosso evento, a gente quer estar ali fazendo essa troca, porque isso faz parte da nossa missão", dia Matuê.

Em 2023, oito artistas foram escalados para participar da primeira edição do Plantão, que contou com apenas um dia. Neste ano, por outro lado, já com dois dias com a presença de Azzy, Conecrew, Kayblack, Major RD, Veigh, entre outros.

Em busca de espaço na cena, os cearenses Arthurzim, 6utto e Leviano tiveram a oportunidade de deixar suas marcas em um palco de alcance nacional. "A gente quer mostra a força que o rap tem na nossa área e ano que vem a gente vai fazer uma edição ainda maior", retomou Matuê.

Secretário da Juventude de Fortaleza, Davi Gomes diz que o festival traz uma "visibilidade especial" para os jovens da Cidade. "O trap e o rap têm esse poder de trazer uma nova visão através de letras sobre a realidade. Ter o Plantão aqui em Fortaleza é muito importante, além de fomentar a economia e trazer turistas, têm a oportunidade de trazer grandes artistas para a nossa cidade", afirma. (Wanderson Trindade)

Fortal City é uma mistura dentro do Plantão Festival

No cenário onde as brisas carregam as energias da cultura urbana, o Plantão Festival se ergue como um grito de celebração onde o rap e o trapp se entrelaçam em uma sinfonia de rimas e batidas que ecoam em corações vibrantes de jovens cearenses. Um santuário onde versos de Matuê & Cia ressoam como mantras, guiando os passos de uma juventude à procura de expressão, identidade e pertencimento.

Sob a batuta de Tuêzim do 085, o festival ocorreu no Marina Park Hotel nos dias 19 e 20 de abril, atraindo uma multidão de mais de 30 mil pessoas. Em sua segunda edição, o evento tem sido símbolo catalisador de uma atmosfera que reune o fervor dos fãs junto da conexão com artistas de reconhecidos por todo o País.

Proclamando-se como um dos maiores de rap do Nordeste e do Brasil, o evento atrai uma constelação de personalidades. Azzy, Conecrew, Djonga, Kayblack, Major RD e Veigh foram apenas algumas das estrelas que iluminaram o palco ao longo dos dois dias de festa. A poderosa trinca da produtora 30Praum se fez presente.

Matuê, Teto e Wiu se apresentaram na sexta-feira, 19, em shows solo; e no sábado, 20, em apresentação conjunta.

Além deles, o Plantão se coloca mais uma vez como vitrine para o talento local, com artistas como Arthurzim, 6utto e Leviano tendo a oportunidade de deixar sua marca em um palco de alcance nacional.

Enquanto os artistas se revezavam, DJs e grupos de artistas de Fortaleza assumiam as rédeas da festa, mantendo o ritmo e garantindo que nenhum fã ficasse parado.

Já por trás das luzes que iluminavam o palco característico moldado em formato de uma folha de Cannabis, nos corredores quentes que levavam aos camarins, era possível encontrar figuras famosas se portando como “gente como a gente”.

Forrozeiros como Xand Avião e Felipe Amorim são exemplos disso, marcando presença e mostrando que, apesar de suas enormes audiências nas plataformas digitais, também são admiradores ávidos e ansiosos por capturar momentos com seus ídolos do rap para compartilhar nas redes sociais.

Em poucas palavras, o Plantão Festival 2024 não foi apenas um evento, com shows musicais; foi uma celebração da cultura, da música e das comunidades que moldam a vibrante alma de uma parte significativa de Fortal City.