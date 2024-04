Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 23 de abril

Quem nasce sob esta influência, será um grande colaborador para o bem estar social, muitas vezes, a custa até do sacrifício de interesses pessoais. Amará viver em paz com todos e ver as pessoas reconciliadas. Sua moral estará sempre sob um rígido controle, podendo até mesmo suprimir seus sentimentos. Mente prática, capacidade para tomar sábias decisões.

O SANTO São Jorge

Nasceu na Capadócia, por volta do ano 280, em uma família cristã. Transferiu-se para a Palestina, onde se alistou no exército de Diocleciano. Quando o imperador emanou um edito para a perseguição dos cristãos, Jorge doou seus bens aos pobres, rasgou o documento e professou a sua fé em Cristo. Por isso, sofreu terríveis torturas e, no fim, foi decapitado. São inúmeras as narrações fantasiosas em torno dele. Um dos seus episódios mais conhecidos é o do dragão e da jovem salva por ele. No lugar da sua sepultura, em Lida, foi construída uma Basílica, cujas ruínas ainda são visíveis. É considerado padroeiro dos cavaleiros, soldados, escoteiros, esgrimistas e arqueiros. Ele é invocado ainda contra a peste, a lepra e as serpentes venenosas. É honrado por muçulmanos, que lhe tratam como "profeta".