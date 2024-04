Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 23 de abril (23/04)

Foto: Reprodução/institutomirante.org Sobrado Dr. José Lourenço abre exposição "Performar"

Nesta terça-feira, 23, acontece a abertura da exposição "Performar" do Sobrado Dr. José Lourenço. A mostra propõe o encontro de 23 artistas que formaram a primeira década de artes visuais dos anos 2000 em Fortaleza. Entre eles, estão Milena Travassos, Yuri Firmeza e Zé Tarcísio. Com curadoria de Waléria Américo, a exposição apresenta um conjunto de obras que afirmam a arte contemporânea enquanto um processo com características performativas. "Performar" continua em cartaz até 26 de maio na Caixa Cultural Fortaleza.

Quando: terça-feira, 23, às 19 horas

Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Gratuito





Festival Noia

Estão abertas as inscrições gratuitas para as mostras competitivas do Noia - Festival do Audiovisual Universitário. Serão recebidos filmes nacionais realizados por universitários. Os títulos escolhidos vão ser exibidos na programação do projeto, que acontece entre 13 e 17 de agosto no Cinema do Dragão do Mar e no Centro Cultural Banco do Nordeste. Neste ano, o Noia chega a 22ª edição.

Quando: até 17 de maio

Inscrições e mais infos: www.festivalnoia.com.br





Formação

A Pinacoteca do Ceará abre inscrições para o programa "Ateliê de Saberes: Construções Coletivas em Arte-Educação", cujo objetivo é formar diálogos entre as ações educativas do equipamento e as práticas dos profissionais de educação. Outros temas, como o conceito de "Museu-Ateliê" também entram no projeto. Ao todo, 35 vagas serão ofertadas.

Quando: até 30 de abril

Inscrições e mais infos: l1nk.dev/4y8Dw



Mostra CPBT

O Teatro Dragão do Mar segue com programação da Mostra CPBT, que integra produções teatrais das turmas de 2023 do Curso de Princípios Básicos de Teatro. Nesta terça, 23, as ações continuam com apresentação de "Rastros", dirigida por Neidinha Castelo Branco. A peça reflete sobre colapso ambiental e direitos humanos por meio da mineração no Ceará.

Quando: terça-feira, 23, às 20 horas

Onde: Teatro do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)



Almério

O cantor Almério apresenta o show "Tudo é Amor - Almério Canta Cazuza" entre 25 a 28 de abril. A apresentação, que acontece na Caixa Cultural Fortaleza, revive a obra do compositor carioca e já tem ingressos disponíveis. O repertório será composto por sucessos como "O Nosso Amor a Gente Inventa", "Minha Flor, Meu Bebê", "Pro Dia Nascer Feliz" e "Exagerado". Almério estará acompanhado por Juliano Holanda (guitarra), Rapha B (bateria), Guga Fonseca (teclado) e Roger Victor (contrabaixo).

Quando: quinta, 25 a sábado, 27, às 20 horas; domingo, 28, às 19 horas

Onde: Caixa Cultural (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Quanto: R$15 (meia) e R$30 (inteira)

Mais infos: (85) 3453.2770