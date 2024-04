Gandaia Club anuncia encerramento em maio com agenda de despedida

Foto: Divulgação / Gandaia Club Gandaia Club anuncia encerramento das atividades com eventos de despedida

Conhecido em Fortaleza pelas festas do universo pop, o Gandaia anuncia o encerramento das atividades. A decisão, divulgada nesta segunda-feira, 22, foi tomada por conta de novos projetos que os donos têm em outras cidades do Brasil, tornando difícil a conciliação com a casa de show de Fortaleza.

Sobre o fim, Victor Wesley, dono do estabelecimento localizado no entorno do Centro Dragão do Mar, afirma que já vinha pensando em encerrar as atividades do Gandaia devido às novas oportunidades e projetos que vêm tendo em outros estados como São Paulo, Goiás e Rio de Janeiro.

Saiba mais sobre o fim das atividades no Gandaia Club

Em entrevista ao Vida&Arte, Victor explica: “Tive que encerrar por um tempo, devido ao crescimento dos meus projetos em São Paulo, e agora no Rio de Janeiro e em Goiânia”. E prossegue: “Decidi que não ia dar para conciliar a Gandaia em Fortaleza. Porque, como a Gandaia é minha, precisa ter o meu olho lá. Precisa ter eu para dizer ‘não, ela tá com problema aqui’, ‘não, tem que organizar isso aqui’".

Apesar de estar encerrando as atividades, Victor afirma que o fim do Gandaia em Fortaleza não será definitivo. “Eu acho que fechar é uma palavra muito forte. A Gandaia eu tenho certeza que um dia volta. Eu acho que ela só precisa pausar, crescer e amadurecer”, afirma.

Sobre o possível retorno, Victor explica que o estabelecimento nasceu da vontade de “trazer de volta” as emoções deixadas pelo fim do Órbita Bar, casa de show também localizada no entorno do Dragão.

“Eu abri a casa (Gandaia) na força de vontade porque o Órbita tinha fechado. Eu não tinha mais o Órbita e eu nunca imaginei que eu ia sair de lá. Quando veio a oportunidade de abrir a boate, foi muito na secura de abrir. Mas sem ter a experiência que eu queria ter”, explica.

Victor afirma que a volta do Gandaia será, segundo ele, "muito melhor", pois voltará com mais experiência, mais novidades e mais contatos. Entretanto, afirma que esse movimento só acontecerá "daqui a uns dois ou três anos". Por agora, ele pretende focar em seus outros projetos.

Mês inteiro de despedidas

Para marcar a despedida, o Gandaia anuncia um mês de eventos em maio. A começar pelo dia 4, com show da cantora mineira Urias. As sextas e sábados do mês têm festas que relembram eventos como o “Fica vai ter Pop” e “Festa da Taylor”, entre outros.

“Maio vai ser o mês inteiro de despedidas. Todas as festas que foram importantes para o Gandaia vão acontecer até o mês encerrar. A gente vai abrir todas as sextas e sábados deste mês de maio e vai ter programação se despedindo de todas as festas”, convida Victor.



